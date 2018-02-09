反對修民法改變婚姻定義 幸福盟今交3549份公投連署書

2018-02-09 10:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕反同婚團體「下一代幸福聯盟」今日至中選會遞交3549份公投連署書，希望透過公投方式，反對修改「民法」及改變婚姻定義，幸福盟成員冒雨呼籲「婚姻家庭、全民決定」，並強調台灣大多數民眾不認同修改「民法」，讓同性婚姻合法化。

下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩表示，同性關係可透過專法，保障同性別的二人經營永久共同生活的權益，現在國內不論是另立專法或修改「民法」的爭議，根據民調有高達7成6民眾支持用公投來解決，僅1成1民眾支持透過立委決定。

曾獻瑩指出，發起「你是否同意在不改變婚姻定義的一男一女結合的前題下，以專法保障同性別之二人經營永久共同生活的權益？」公投，是為了要避免衝擊現行婚姻制度。

曾獻瑩說，幸福盟主張「婚姻家庭、全民決定」、「另立專法、保障權益」，因為異性婚姻與同性關係有本質上差異，應該另立專法保障，才能保護異性婚姻及其衍生的家庭價值。

曾獻瑩提及，依據中研院在2013年的調查研究，台灣同性戀者僅佔人口0.2％，有鑑於異性婚姻和同性關係兩者不同，且同性戀佔總人口比例極低，未來應該另立專法。

據「公投法」規定，若以第14屆正、副總統選舉人總數1878萬2991人為基準，發動公投提案的門檻為1879人，未來提案若審核通過，需28萬1745人連署才能成案；若有成案，依公民投票結果，至少要有469萬5748人投下同意票，且有效同意票多於不同意票，公投案才算通過。