參選花蓮縣長 縣議員劉曉玫表態爭取徵召

花蓮縣議員劉曉玫今天接受媒體詢問，正式表態爭取民進黨花蓮縣長黨內徵召提名。（記者王錦義攝）

2018-02-04 16:10

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨目前已提名立委徐榛蔚擔任花蓮縣長候選人，民進黨方面基層仍在期盼立委蕭美琴能夠參選，花蓮縣議員劉曉玫今天接受媒體詢問，正式表態爭取民進黨花蓮縣長黨內徵召提名，加上也有意參選的行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛，民進黨目前出現2人爭取情況，黨部主委江淑君說，若有2人以上有意願，將尋黨內機制，先協調後初選的模式挑出最佳候選人。

花蓮縣政治版圖藍大於綠，被民進黨視為艱困選區，過去從未出現2人以上爭取縣長提名的狀況，而蕭美琴多次說過會遵守承諾把立委任期做好，而總統蔡英文上次以民進黨主席身分來花蓮跟黨員座談，雖有黨員建議徵召立委蕭美琴出來選縣長，但蔡英文只說尊重蕭美琴意願，會中也誇獎「戰將」劉曉玫議會表現是第一，希望她繼續衝第一。

45歲的劉曉玫從1998年代表民主進步黨當選花蓮市第三選區（主字頭）市民代表，2002年起擔任第15屆、16屆、17屆、18屆花蓮縣議員長達16年，在議會就以問政犀利、勇於揭弊的形象富有知名度，也曾因質詢縣長傅崐萁火力太過猛烈，捍衛監督權不願將總質詢天數12天變6天與親傅議員在議會殿堂上大吵，遭挺傅議員以對議員同仁人身攻擊為由，紀律委員會通過將劉停權3個月，創台灣縣議會憲政史上首例，不過遭法院認為停權無效撤銷。

劉曉玫說，她在花蓮從基層做起，從事政治工作、服務已經20年，對於花蓮有很多更好的想法，20多年前她在花蓮很艱困的時候投入政治服務，她向來選擇一條難走的路，這幾年民進黨的發展，看到蕭美琴委員經營的相當辛苦，花蓮栽培她20多年，讓她有勇氣去再戰一場，她發現很多事情，需要改變，才能達到心中理想、公平、正義的花蓮，改變花蓮目前「家天下」的情況。

而今年53歲的許傳盛出生於花蓮縣鳳林鎮，目前父母親仍居住在鳳林鎮北林里，國中畢業後北上考取建國中學，之後考上台大社會系，並先後於中興大學與東海大學取得碩士與博士學位。出社會後第一份工作為新潮流辦公室國會助理，協助民進黨在社福法案的草擬與推動工作。

1994年擔任台北市社會局長陳菊的機要秘書，深受陳菊的信任與看重，此後一路擔任過台中縣政府、彰化縣政府與高雄市政府的社會局長；在高雄市政府長達10年的工作經歷，分別擔任社會局長、客家事務委員會主任委員、副秘書長、觀光局長等職務，被視為是陳菊的子弟兵與旗下大將。

對於黨內優秀同志宣布爭取提名，許傳盛說，他從台北、台中、彰化到高雄，具有20多年紮實完整行政歷練，2016年終於有機會回鄉奉獻，雖然時間不長，但把握分秒走遍花蓮各鄉鎮，與各級首長民代合作解決地方問題。各界也因此勸說參選縣長，才能更直接的為花蓮做出貢獻。許傳盛說，他更有100%的把握，能團結黨內同志與友好進步力量，在年底打出一場新思維的漂亮選戰。

  • 行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛也有意爭取民進黨花蓮縣長的提名。（記者王錦義攝）

    行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛也有意爭取民進黨花蓮縣長的提名。（記者王錦義攝）

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