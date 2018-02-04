參選花蓮縣長 縣議員劉曉玫表態爭取徵召

花蓮縣議員劉曉玫今天接受媒體詢問，正式表態爭取民進黨花蓮縣長黨內徵召提名。（記者王錦義攝）

2018-02-04 16:10

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨目前已提名立委徐榛蔚擔任花蓮縣長候選人，民進黨方面基層仍在期盼立委蕭美琴能夠參選，花蓮縣議員劉曉玫今天接受媒體詢問，正式表態爭取民進黨花蓮縣長黨內徵召提名，加上也有意參選的行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛，民進黨目前出現2人爭取情況，黨部主委江淑君說，若有2人以上有意願，將尋黨內機制，先協調後初選的模式挑出最佳候選人。

花蓮縣政治版圖藍大於綠，被民進黨視為艱困選區，過去從未出現2人以上爭取縣長提名的狀況，而蕭美琴多次說過會遵守承諾把立委任期做好，而總統蔡英文上次以民進黨主席身分來花蓮跟黨員座談，雖有黨員建議徵召立委蕭美琴出來選縣長，但蔡英文只說尊重蕭美琴意願，會中也誇獎「戰將」劉曉玫議會表現是第一，希望她繼續衝第一。

45歲的劉曉玫從1998年代表民主進步黨當選花蓮市第三選區（主字頭）市民代表，2002年起擔任第15屆、16屆、17屆、18屆花蓮縣議員長達16年，在議會就以問政犀利、勇於揭弊的形象富有知名度，也曾因質詢縣長傅崐萁火力太過猛烈，捍衛監督權不願將總質詢天數12天變6天與親傅議員在議會殿堂上大吵，遭挺傅議員以對議員同仁人身攻擊為由，紀律委員會通過將劉停權3個月，創台灣縣議會憲政史上首例，不過遭法院認為停權無效撤銷。

劉曉玫說，她在花蓮從基層做起，從事政治工作、服務已經20年，對於花蓮有很多更好的想法，20多年前她在花蓮很艱困的時候投入政治服務，她向來選擇一條難走的路，這幾年民進黨的發展，看到蕭美琴委員經營的相當辛苦，花蓮栽培她20多年，讓她有勇氣去再戰一場，她發現很多事情，需要改變，才能達到心中理想、公平、正義的花蓮，改變花蓮目前「家天下」的情況。

而今年53歲的許傳盛出生於花蓮縣鳳林鎮，目前父母親仍居住在鳳林鎮北林里，國中畢業後北上考取建國中學，之後考上台大社會系，並先後於中興大學與東海大學取得碩士與博士學位。出社會後第一份工作為新潮流辦公室國會助理，協助民進黨在社福法案的草擬與推動工作。

1994年擔任台北市社會局長陳菊的機要秘書，深受陳菊的信任與看重，此後一路擔任過台中縣政府、彰化縣政府與高雄市政府的社會局長；在高雄市政府長達10年的工作經歷，分別擔任社會局長、客家事務委員會主任委員、副秘書長、觀光局長等職務，被視為是陳菊的子弟兵與旗下大將。

對於黨內優秀同志宣布爭取提名，許傳盛說，他從台北、台中、彰化到高雄，具有20多年紮實完整行政歷練，2016年終於有機會回鄉奉獻，雖然時間不長，但把握分秒走遍花蓮各鄉鎮，與各級首長民代合作解決地方問題。各界也因此勸說參選縣長，才能更直接的為花蓮做出貢獻。許傳盛說，他更有100%的把握，能團結黨內同志與友好進步力量，在年底打出一場新思維的漂亮選戰。