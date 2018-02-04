蔣萬安棄選北市長 被爆是捲入這2人角力遭殃

國民黨立委蔣萬安。（資料照）

2018-02-04 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕被視為國民黨明日之星的立委蔣萬安，上個月宣佈棄選台北市長，引來政壇一陣錯愕，各自解讀找原因，而據最新的報導，指蔣萬安是因為捲入國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫之間的角力，兩人都想拉攏他、出力抬轎，但是，太積極的動作卻讓蔣萬安左右為難，且在缺乏競選團隊的情況下，最後只好棄選。

《鏡週刊》報導，蔣萬安早在1月19日宣佈不角逐台北市長選舉之前，就已經先向一位藍營大老透露這項決定，並轉達黨中央；但是，直到1月18日才親自向吳敦義報告決定，蔣公開表態不選，打亂吳敦義布局；吳敦義雖然最屬意他挑戰柯P，但是，「又刻意保持公平性，根本看不到具體支持行動」。

報導指出，「反觀朱立倫卻動作頻頻，不但最早鼓勵蔣參選，還以自身經驗要他提早擴大團隊備戰，日前果然有親朱人士向蔣表達具體幫忙的計畫」。

雙方都積極拉攏蔣萬安，「但朱的熱心幫忙，讓蔣夾在吳、朱二人之間相當為難，只好儘量保持等距關係，深怕選擇靠向任何一方，都會得罪另一方」；另外的現實因素是，他也缺錢、缺大型選戰的競選團隊人馬，「又不想從吳、朱人馬中挑人，最終選擇不冒進」。