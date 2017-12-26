藍營酸高市零舉債 綠主委回嗆：扯後腿的嘴巴請自律

2017-12-26 17:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨文傳會副主委唐德明批評高雄市宣佈今年零舉債，是阿Q精神催眠法﹗﹖民進黨高市黨部主委黃彥毓回嗆，扯後腿的嘴巴請自律。

黃彥毓指出，國民黨執政時承諾，高雄縣市合併後財源只會多不會少，但合併後補助卻累計減少818億，高雄市是克服國民黨承諾跳票的困難，面對城鄉差距，設法完成諸多建設，還能達到零舉債，這樣的成果實屬難得。

黃彥毓質疑，扯後腿的到底是哪個政黨的黨中央？那個黨中央的發言人有沒有資格發言？市民心中自有評價。

高雄市長陳菊25日就職11周年時宣佈高雄做到「零舉債」﹗國民黨文傳會副主委唐德明今質疑，要不是因陳菊任期將屆，已做了11年不可能再連任，因此不需要再舉債做面子工程，加上柯P刻意對比高雄舉債求政績，讓陳菊面子難看，陳菊大概捨不得不舉債，高雄市也不大可能零舉債。

唐德明指出，根據財政部國庫署統計至106年11月底、各級政府公共債務統計，高雄合計債務2548億元，高居六都之冠，更遠遠超過六都之外所有縣市債務總和（2197億元）。

他表示高雄仍是債務之都，每位市民身上仍背負沉重債務，下任市長一樣要還債，如果想要大建設，還是要舉債，陳菊說以後不用再舉債，下任市長有餘裕推動市政建設根本就是「阿Q精神催眠法」。