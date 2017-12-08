竟有電話教導投票罷昌 黃國昌助理赴警局報案

2017-12-08 11:11

〔記者俞肇福／新北報導〕時代力量立委黃國昌罷免投票，將於下週六（16日）登場，各種選舉花招紛紛出籠。針對昨天（8日）有電話語音自稱選委會的罷免宣傳電話打到第12選區選民家中電話，時代力量新北黨部今（8日）天前往新北市警察局汐止分局，提交有關新北市第12選區居民接到自稱選委會的罷免宣傳電話之相關事證，希望相關單位盡速查個水落石出。

此外，由於投票日將近，可預見未來幾天罷免奧步將傾巢而出，新北黨部呼籲鄉親遭遇類似情況時，可向當地警分局報案或撥打黨部設立的檢舉專線，共同反制這些舊政治遺留下來的惡質選舉伎倆，迎向基於事實進行理性論辯的新時代。

時代力量新北黨部副執行長李兆立指出，昨晚陸續接到汐止及瑞芳居民通報，在家接到自稱是選委會的電話，內容卻是呼籲選民投贊成罷免黃國昌，詫異之餘回撥來電號碼「02-55735184」並錄影存證，隨後將影音檔提供給新北黨部。

除此之外，也有民眾提供另一份影音檔，內容是一台宣傳車在路邊播送，無論是說話者或播送內容，都與自稱選委會的電話極度相似，因此提交事證，希望有關單位盡速進行比對和追查，將此案查個水落石出，不能放任這類近乎詐騙的惡質黑函橫行。

李兆立表示，黃國昌本人昨天第一時間已經知道此事，對於是否是推動罷昌案的安定力量所為，李兆立說，這絕對不會是時代力量他們自己做的，合理懷疑是罷昌一方所為，至於是誰，由警方偵辦調查公布。

安定力量秘書長游信義說，這件事情就讓警方調查，他個人是沒有聽到這樣的電話語音；時代力量最近做了很多混淆視聽的事，可以請他們先回應挺昌帽的價格，他也會去了解警察調查的結果。