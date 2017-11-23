勞團夜襲總統官邸、政院潑漆 與警爆發衝突

勞團今天凌晨前往總統官邸、行政院、勞動部與經濟部潑漆抗議，現場爆發衝突。總統官邸前憲兵戒備畫面。（資料照，記者王冠仁攝）

2017-11-23 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕勞基法今天將在立法院社會福利及衛生環境委員會闖關，勞團、工會號召民眾，要今天上午9點前往立法院抗議。不過，有消息傳出，今天凌晨工鬥團體召集各方人馬，分別前往總統官邸、行政院、勞動部與經濟部潑漆抗議，現場爆發衝突。

《民報》報導，今天凌晨2點，以「工鬥」為首的團體兵分四路，在官邸、行政院、勞動部及經濟部附近潑紅色油漆。

一行人騎著機車突襲總統官邸，先在地上噴漆，接著把整桶紅漆潑向總統官邸大門口。警方與憲兵現場反應不及，官邸大門地板遭染紅，隨後警方將抗議團體的機車鑰匙拔下，雙方爆發激烈衝突，勞團與學生走向自由廣場，警方也隨行阻擋，雙方沿路口角不斷，目前傳出警方逮捕多名潑漆者，送到泉州街派出所訊問製作筆錄。

「三立新聞網」報導，行政院外警力多次要阻擋勞團成員，與勞團成員發生拉扯，被潑得滿身紅漆，所幸雙方沒有進一步發生衝突。據瞭解，除政院外，官邸、經濟部、勞動部等三處都有行動者遭警方逮捕，送往派出所製作筆錄。警方表示，筆錄做完就會讓抗議者離開，不過事後仍會裁罰。