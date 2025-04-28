《舊金山和約》生效73週年 台派：台灣主權未移交ROC或PRC

舊金山和約生效73週年，台澎黨及本土社團今日召開記者會強調，1952年舊金山和約，日本僅放棄台灣主權，並未移轉給中華民國（ROC）或中華人民共和國（PRC）。（記者陳鈺馥攝）

2025/04/28 11:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕4月28日是《舊金山和約》生效73週年，台澎黨、台聯、台灣基進及本土社團今日共同召開記者會，質疑開羅宣言只是新聞公報，並非有國際法效力的條約。1952年《舊金山和約》日本放棄台灣主權，並未移轉給中華民國（ROC），或中華人民共和國（PRC），台灣民眾擁有自決建國的權利，「台灣地位未定論」不是理論，而是事實。

台派政黨提出3大訴求，一、中華民國政權應在歷史及公民教材課綱中，明確列入《舊金山和約》，並依據國際法規範正確說明《舊金山和約》所產生法律效力，促使台灣民眾瞭解正確歷史和國際法教育。

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二、中華民國政權應立即停止「開羅宣言」、「波次坦宣言」、「降伏文書」這3份在國際法上沒有移轉領土主權效力的文書為依據之「台灣光復」大內宣。三、中華民國外交部應立即撤下以「開羅宣言」、「波次坦宣言」、「降伏文書」為基礎，宣稱中華民國基於「台灣光復」擁有台澎領土主權的「台灣的國際法地位」說帖，或將其改寫，刪除其中所有與1945年「台灣光復」有關的部分。

台澎黨主席鄭自才表示，今天是舊金山和約生效73週年，日本在國際法上正式放棄台灣主權，台灣民眾可以自決建立自己的國家，中華民國宣稱是1945年是台灣光復，完全無視迴避舊金山和約存在。

鄭自才質疑，中華民國在國際上以開羅宣言稱擁有台灣主權，使2000萬台灣住民產生身分認同錯亂，更讓中華人民共和國有理由宣稱台灣是中國一部分，甚至不排除以武力併吞台灣。

台灣團結聯盟主席周倪安指出，舊金山和約第二條僅明定，日本放棄台澎主權，並未提及台灣主權交給誰，未提到要交給中華民國或中華人民共和國，但這麼多年來，中共一直宣稱台灣是中國一部分，但台灣不屬於中國，這是每個台灣人應該主張堅持的。

台灣基進黨主席王興煥說，賴清德總統把中國列為境外敵對勢力，但只要中華民國還框住台灣，國安17項因應策略仍會產生窒礙難行之處。中華民國是流亡政權，將中華民國與台灣結合在一起，將造成台灣內部認同混亂，國際將難以分辨兩個中國，並將給台灣帶來許多災難。

「必須打破開羅宣言神話，這不是主權移轉文書！」台灣教授協會副協會陳月妙痛批，中華人民共和國不斷在國際宣傳開羅宣言，中華民國教科書也是這樣寫，但事實上沒有「開羅宣言」，只是「開羅新聞公報」，當年只是3個領袖在開羅開會，也沒有任何簽名，蔣介石私心以「開羅宣言」誆騙台灣人，從1945年騙到現在。

公投護台灣聯盟名譽總召蔡丁貴提及，中國不斷用開羅宣言主張台灣是中國一部分，如果從聯大2758號決議來看，便可看出，中華民國並未離開聯合國，代表權已被中華人民共和國繼承，既然中華民國根據開羅宣言佔領台灣，所以他們就把台灣視為中華人民共和國一部分。

蔡丁貴說，聯大2758號決議文從未提及台灣，所以該決議只是中華民國與中華人民共和國的關係。回頭來講，1943年的開羅宣言，蔣介石主張戰後台澎歸給中國，但當時只有提議而已，並未有簽署任何決議，所以那些聲稱開羅宣言將台灣主權移交中國的，完全就是「白賊」。不只是教育部應該修正課綱拿掉開羅謊言，國史館也應該修正相關的論述。

4月28日是《舊金山和約》生效73週年，台澎黨、台聯、台灣基進及本土社團今日共同召開記者會，質疑開羅宣言只是新聞公報，並非有國際法效力的條約。（記者陳鈺馥攝）

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