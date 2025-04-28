國三安坑交流道2車對撞 駕駛夾困1人意識不清

國道三號安坑交流道發生2輛轎車對撞事故，游男駕駛BMW轎車下匝道時，疑因天雨路滑開到對向車道，撞上黃姓男子所駕駛的轎車，造成2人當場受困車內，警消獲報趕抵，隨即協助2人脫困。（記者陸運鋒翻攝）

2025/04/28 11:36

〔記者陸運鋒／新北報導〕國道三號安坑交流道今天上午發生2輛轎車對撞事故；游姓男子駕駛轎車下匝道時，疑因天雨路滑開到對向車道，撞上黃姓男子所駕駛的轎車，造成2人當場受困車內，警消獲報趕抵，隨即協助2人脫困，並送往醫院救治，詳細事故原因，仍有待警方進一步釐清。

新店警分局調查，30歲游男上午8時許駕駛黑色BMW轎車，從國三下安坑交流道匝道引道時，疑因壓到積水打滑衝到對向車道，與49歲黃男所駕駛Skoda轎車發生對撞，由於撞擊力道猛烈，導致2人被夾困車內動彈不得，路過民眾見狀紛紛報案。

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警消表示，獲報趕抵現場後，隨即協助2人脫困，其中黃男全身多處擦挫傷意識不清、大腿骨折，送往新店慈濟醫院救治，而游男肢體擦挫傷、意識清醒，送往新店耕莘醫院治療，所幸2人皆無生命危險。

警方指出，游姓駕駛並無酒駕情事，而黃姓駕駛正在接受醫院治療，酒測值尚待檢驗，至於事故原因及肇事責任歸屬，仍有待調閱相關影像進一步還原釐清。

游姓男子當時駕駛BMW轎車，從國道三號安坑交流道下匝道時，疑因開到對向撞上黃男駕駛的轎車，車頭嚴重凹陷。（記者陸運鋒翻攝）

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