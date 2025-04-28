為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    卓揆拜會立院說明特別條例 1500億元強化韌性規劃內容曝光

    行政院長卓榮泰今拜會立法院民進黨團。（記者方賓照攝）

    行政院長卓榮泰今拜會立法院民進黨團。（記者方賓照攝）

    2025/04/28 11:33

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰今（28）日率秘書長龔明鑫等人赴立法院拜會朝野黨團，說明4100億元的強化安全韌性特別條例，根據行政院報告，其中強化韌性的1500億元，包括強化台灣海域監偵，同時規劃新建巡防艦艇，以提升應對中國海上灰色地帶侵擾及可在惡劣天候下出勤效能。

    根據行政院報告，強化韌性共分為三大項，包括1、強化國土防衛能量；2、強化台灣海域監偵；3、提升資通作業環境及設備。在強化國土防衛能量方面，包括整建各式庫儲設施，以存放重要軍品、物資及零附件；建立飲用水、供油、供電備援能量；規劃新建巡防艦艇，並強化其勤務執行功能，以提升應對中國海上灰色地帶侵擾及可在惡劣天候下出勤效能。

    在強化台灣海域監偵部分，包括（1）建構台灣周邊海域安全監測系統，配合各式艦艇。強化對水面細小目標的監控，以達到提早預警的效果。（2）強化岸海監偵，規劃整合監控範圍不同之情監偵系統，並納入AI智慧預警及主動識別等科技，達成先期掌握異常動態及確保國境安全效益。（3）提升立體偵蒐，規劃新建不同任務所需無人載具，以加強近岸至 24 浬內之海域立體偵巡能量，增進目標偵知識別與即時應處效益。

    在提升資通作業環境及設備部分，含括（1）建構國軍共同協作平臺，整合多重來源資料，提升資料準確度、可運用性及決策效率。（2）擴大雲端服務及整合即時通訊，以支援前線即時通聯、強化互通性及提升安全性。（3）建構雲端資料中心，強化備援及韌性，以確保緊急狀況下仍可維持核心功能運作。（4）提升資安防護能量，加速導入零信任架構，比照國際資安防護標準，以確保關鍵系統與服務能穩定運行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播