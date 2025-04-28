卓揆拜會立院說明特別條例 1500億元強化韌性規劃內容曝光

行政院長卓榮泰今拜會立法院民進黨團。（記者方賓照攝）

2025/04/28 11:33

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰今（28）日率秘書長龔明鑫等人赴立法院拜會朝野黨團，說明4100億元的強化安全韌性特別條例，根據行政院報告，其中強化韌性的1500億元，包括強化台灣海域監偵，同時規劃新建巡防艦艇，以提升應對中國海上灰色地帶侵擾及可在惡劣天候下出勤效能。

根據行政院報告，強化韌性共分為三大項，包括1、強化國土防衛能量；2、強化台灣海域監偵；3、提升資通作業環境及設備。在強化國土防衛能量方面，包括整建各式庫儲設施，以存放重要軍品、物資及零附件；建立飲用水、供油、供電備援能量；規劃新建巡防艦艇，並強化其勤務執行功能，以提升應對中國海上灰色地帶侵擾及可在惡劣天候下出勤效能。

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在強化台灣海域監偵部分，包括（1）建構台灣周邊海域安全監測系統，配合各式艦艇。強化對水面細小目標的監控，以達到提早預警的效果。（2）強化岸海監偵，規劃整合監控範圍不同之情監偵系統，並納入AI智慧預警及主動識別等科技，達成先期掌握異常動態及確保國境安全效益。（3）提升立體偵蒐，規劃新建不同任務所需無人載具，以加強近岸至 24 浬內之海域立體偵巡能量，增進目標偵知識別與即時應處效益。

在提升資通作業環境及設備部分，含括（1）建構國軍共同協作平臺，整合多重來源資料，提升資料準確度、可運用性及決策效率。（2）擴大雲端服務及整合即時通訊，以支援前線即時通聯、強化互通性及提升安全性。（3）建構雲端資料中心，強化備援及韌性，以確保緊急狀況下仍可維持核心功能運作。（4）提升資安防護能量，加速導入零信任架構，比照國際資安防護標準，以確保關鍵系統與服務能穩定運行。

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