政黨法排黑條款針對統促黨？ 成員：張安樂是總裁非黨主席

2017-11-10 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕立法院在今（10）日三讀通過《政黨法》，納入排黑條款，規定曾犯內亂、外患罪、貪污罪、組織犯罪防制條例之罪等，經判刑確定，不得擔任負責人。如此排黑條款的加入，被外界認定這次修法目標是在針對中華統一促進黨，但統促黨成員卻表示，張安樂是統促黨總裁，並非黨主席。

立院在今日三讀通過《政黨法》，新法中納入排黑條款，明定若犯內亂外患罪、犯貪污罪、犯組織犯罪防制條例之罪等，經判刑確定，不得擔任政黨負責人。

「白狼」張安樂在1996年因涉入中正機場二期航站裝修工程圍標案、竹聯幫份子對英泉牛奶公司恐嚇取財案，以及前立委彭紹瑾被砍傷等案件，遭檢方調查，並遭台北地檢署以違反《組織犯罪防制條例》通緝。

因此，按照這次修法後條文規定，張安樂將不得擔任中華統促黨負責人。

但根據《蘋果》報導，統促黨成員胡大剛說：「張安樂是總裁，並不是黨主席。」

此外，對於這次《政黨法》通過，張安樂僅說：「希望他們能說到做到。」

張安樂指出，關於修法後黨產上的疑慮，統促黨並沒有不動產，因此不會有黨產問題，至於黨營業事業的部分，統促黨正要發展黨營事業，但僅是賣黨的宣導品、筆記本、玩偶等等。

張安樂最後表示，這次修法對於統促黨的影響並不大。