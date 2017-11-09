花海規模縮水？ 議員嘆「只見花博笑，不見花海哭」

2017-11-09 15:09

〔記者黃鐘山／台中報導〕新社花海節11日開幕，市議員蘇慶雲等人9日在議會批評，這2年市府專搞花博，中央舉辦的新社花海因市府抽腿，經費、面積大幅縮水，大嘆只見花博笑，不見花海哭；市府表示，未來花博結束後再評估合作機會，盼能雙贏。

蘇慶雲說，新社花海原本是台中的驕傲，地方和中央舉辦11屆，甚至曾吸引海內外遊客3百多萬人次，近20億元周邊經濟效益的榮景。去年花海一分為二，行政院農委會自辦花海，市府另辦國際花毯節，新社花海觀光效益大打折扣。

他又說，市府對新社花海抽腿，活動總預算從104年的1億785萬元，降至105年的4608萬元，106年更僅剩3500萬元，面積還從35公頃縮水為17公頃；市府在后里花86億辦花博，卻對新社花海「放牛吃草」，是要讓山城邊緣化。

市議員范淞育也認為，一分為二的花海人潮大減，力主合併、火力集中來重振雄風，一次就要把人潮帶起來，要求市府多撥預算，重現花海盛況；他也憂心，花博分在后里、豐原、外埔三地舉辦，恐怕人潮無法集中、後繼無力。

觀旅局長陳盛山表示，希望讓個台中百花齊放，去年才開始將國際花毯節移至后里舉行，為花博暖身，明年花博開展，花毯節將停辦1年。未來花博結束後，評估與中央合作讓新社花海與國際花毯兩活動轉型與整合，達成雙贏局面。

副市長林陵三也說，市府今年仍持續動員各局處支援花海，協助辦理垃圾清運、灑水減塵、醫療耗材支援、輪椅借用及維修、接駁車支援、交通維持計畫申辦協助、攤販管理、宣傳等工作，促進活動圓滿成功及當地觀光、農業等發展。