黃國昌罷免案成案 12月16日投票

2017-10-31 17:40

〔記者鄭鴻達／台北報導〕政治團體「安定力量」以支持婚姻平權修法等理由，對時代力量立委黃國昌發動罷免投票。中央選舉委員會今天審議後，宣布確定罷免案成案，並表示罷免案經宣告後，將於12月16日舉行罷免投票，最晚於12月19日確定罷免結果。

中選會於舉行委員會議後指出，中選會審查「安定力量」主席孫繼正所提的黃國昌罷免案確定成案，將函請黃國昌於收到公文後10日內提出答辯書。中選會表示，罷免投票將於12月16日舉行，起止時間為8點至16點。

中選會指出，第9屆立委新北市第12選區選舉人總數有25萬1191人，法定連署人數應為2萬5120人以上，而罷免案原連署人數3萬1922人，符合規定人數2萬6745人，不符合規定人數5177人，已達法定連署人人數，依法宣告成案。

中選會也公布罷免期間及工作程序，包含10月31日宣告罷免案成立、11月11日前被罷免人提出答辯書、11月16日前發布罷免公告、11月26日投票人名冊編造完成、12月6日至15日辦理電視罷免說明會、12月12日公告罷免投票人人數、12月16日投票與開票、12月19日前審定罷免投票結果。

根據最新修正的「選罷法」規定，罷免案同意票數必須達到原選舉區選舉人總數1/4以上，意即須有6萬2798票同意始得通過罷免案，而本案也是「選罷法」降低門檻後，首個成案的罷免案。