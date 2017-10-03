台大調查出爐：廠商借場地稱「接獲北市文化局委辦音樂節」

台大校園濺血事件，校方下午公布正式調查報告 ，幕婕塔公司跟台大借場地時，稱是「接獲台北市文化局委託辦理音樂節」。（記者林曉雲翻攝）

2017-10-03 16:41

〔記者林曉雲／台北報導〕台大出借田徑場給中國選秀「中國新歌聲」商演節目，侵害台大學生上體育課權益，更造成台大學生被毆流暴力事件。台大今天下午公布正式的調查報告，內容指廠商稱「接獲台北市政府文化局委辦音樂節」，說明該活動並非商業活動，有邀請台大社團及周圍社區民眾團體參與表演，希望台大出借場地。

台大校方今天依時間序說明場地借用過程，調查報告直指，7月11日，主辦廠商幕婕塔企業股份有限公司與校方接洽，並出示往年舉辦資料說明皆為文化局協辦，之前已經辦理過許多校園巡迴，希望這次可在台大辦理，活動預定於9月23日於田徑場舉行。

台大校方表示，體育室日前出借田徑場地舉辦「中國新歌聲 上海．台北音樂節」活動，影響師生上課權益並造成後續紛擾，對此表示歉意並將會進行檢討改進。經9月30日調查小組會議檢視相關資料並討論後，確認本次活動場地借用過程說明，另外，調查小組經討論也擬定具體改善辦法：一、場地借用不得因校外單位借用影響教學；二、確保田徑場場地完全修復；三、召開校總區運動場館管理委員會，修改校總區運動場館管理辦法及實施細則；四、加強師生的溝通協調，若涉及重大活動之校外單位借用場地，應有學生代表參與協調；五、場地借用期間，相關管理單位應落實督導。

台大學代許軒瑋受訪表示，台北市長柯文哲和文化局長鍾永豐一直宣稱台北市府沒有責任，但事實上，幕婕塔一開始跟台大接洽時就聲稱是受北市府委託辦理，兩者是長期合作的關係，文化局顯然不是協助，而負有與主辦單位的實質合作之責任，之前柯文哲和鍾永豐對應負的責任避重就輕，現在應勇於面對課責，且對社會大眾說清楚講明白。

「中國新歌聲 上海．臺北音樂節」活動場地借用過程說明