民進黨南市黨部 啟動「拜訪資深黨員」計劃
2017-05-10 20:53
〔記者洪瑞琴／台南報導〕為加強與基層黨員聯繫，傾聽黨員心聲，讓小英政府新政能更深入民心，民進黨台南市黨部主委顏純左宣布啟動「全面拜訪資深黨員」計劃，今天率先拜訪兩位資深黨員夫妻，傾聽老黨員們對黨的建議，表達民進黨對黨員的關心，並感謝他們對民進黨長期的付出。
不過，也是民進黨市長參選人的顏純左，積極拜訪基層黨員動作，也讓外界好奇「動機與目的」，黨內人士私下不以為然。
市黨部則強調，小英政府上任後，陸續推動許多計劃，包括近期的年金改革與前瞻計劃，需要更進一步與民眾溝通，讓人民對民進黨新政更有信心，因此啟動拜訪資深黨員計劃，除了宣導新政，也希望藉此拉近與黨員的感情，喚起黨員們對民進黨的熱情。
顏純左表示，黨員們很認同黨部面對面拜訪傾聽心聲的做法，老黨員細數大家過去和黨一起成長奮鬥的歷史，十分感動；黨員是民進黨重要的資產，一路支持民進黨理念，新政推動之際，所有黨員更是新政府最大的後盾，必須讓全體黨員都能夠來參與轉型正義的時代改革，讓黨員更加認同民進黨的理念。
市黨部表示，針對全面拜訪資深黨員計劃，特製保溫盒組合，簡單大方，深受黨員喜愛，也藉此訪查機會，更正黨員資料庫，讓未來黨部和黨員的聯繫能更暢通方便，讓基層民意能快速反應。
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