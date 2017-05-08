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大亂鬥！ 童仲彥率人會勘 劉毅酸「家暴外遇的大議員」

童仲彥。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-05-08  11:03

〔即時新聞／綜合報導〕補教名師最近成為社會焦點，英文名師劉毅力挺陳星遭外界砲轟，今早台北市議員童仲彥帶領教育局、消防局相關人員到「劉毅英文」進行會勘，但不得其門而入，「劉毅英文」還派人手持標語「請童仲彥家暴、外遇的大議員高抬貴手」，雙方起爭執。

劉毅近日出面力挺遭影射為狼師的國文科補教名師陳星、稱陳是「正人君子」，引起童仲彥不滿。童仲彥PO文表示：「正人君子？劉毅的朋友該是全民的敵人？繼讓虐童幼教英文補習班關門後，阿童要把注意力全心投入劉毅補習班了。首先要查到底有多少坐不改名、行不改姓的正人君子，準備接招吧！」

《壹電視》報導，童仲彥今天帶領教育局、消防局等人到「劉毅英文」進行教育會勘，但被一群西裝男擋在門外，他們甚至手持標語酸童仲彥是家暴、外遇的大議員，請他高抬貴手。

報導指出，童仲彥說自己是基於規定，會同相關主管機關進行會勘，「劉毅英文」阻擋執法不恰當，「劉毅英文」則表示，稽查時間點太敏感、太急，會與市府再協調。教育局則表示，若補習班不讓他們進行會勘，會限期改善，但不會強行進入。

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  • 劉毅（右）。（讀者提供）

    劉毅（右）。（讀者提供）

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