「答應您的事有在做」蔡英文悼蓮花阿嬤

蔡英文總統悼蓮花阿嬤，在臉書上貼出曾與蓮花阿嬤的合照。（圖片取自蔡英文總統臉書）。

2017-04-22 10:51

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣僅存3名慰安婦之一、人稱「蓮花阿嬤」的許陳蓮花前晚因病辭世，享耆壽93歲，由於蓮花阿嬤一直心繫她的孫子。總統蔡英文昨天深夜在臉書發文悼念說：「蓮花阿嬤，您放心，我答應您的事情，我們都有在做」。

1924年出生於汐止的蓮花阿嬤，從小被送去當養女，19歲時一名日本人以「看護婦」的名義召募前往菲律賓宿霧，蓮花阿嬤在被半騙半強迫的情況下成為「慰安婦」2年，被迫成為軍事性奴隸。

蔡總統在臉書上表示，許陳蓮花阿嬤，願您安息。二次大戰為許多無辜的人民，帶來難以撫平的傷痛。數十年來，蓮花阿嬤四處奔走，為的就是幫慰安婦爭取一個公道。今天雖然阿嬤離開人世，但是「我們會記得她所做的」。

總統指出，去年8月12日，曾經與蓮花阿嬤會面，「她當面告訴我，她最掛念她的孫子。蓮花阿嬤，您放心，我答應您的事情，我們都有在做。您的一生辛苦了，願您苦難的靈魂得到安息」。