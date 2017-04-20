我尚未收到WHA邀請函 傳WHO秘書長奉行「一中」

2017-04-20 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕今年度的世界衛生大會（WHA）將於下月22日舉行，但我國至今仍未收到邀請函，有媒體指出，據傳世衛秘書長陳馮富珍已向中國領導人習近平表態「奉行一中」，因此今年的邀請函可能會再度提到一中原則文字。

世界衛生組織（WHO）將於五月底舉行第70屆世界衛生大會，但我國至今仍未收到邀請函，外交部長李大維今受訪時表示今年情況「非常不容樂觀」，衛福部長陳時中今則在立院表示，不論有無收到邀請函，都會帶隊去參加。

《中央社》報導，據傳中國國家主席習近平先前曾在訪問世衛時會見陳馮富珍，並提到讚賞世衛堅持一中原則，「相信世衛組織將繼續堅持這一重要原則」，當時陳馮富珍也回應稱「世衛組織將堅定奉行一個中國政策」。不過這段充滿政治性的對話，在WHO的官網的新聞上，則是消失了。

報導提到，由於陳馮富珍將於今年卸下WHO秘書長一職，因此中國有意將一中框架形成慣例，若WHO依從中國的壓力，可能又會在邀請函中再度提到一中原則文字。