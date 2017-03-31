太陽花攻佔立院全獲無罪 蘇嘉全：司法是獨立的

2017-03-31 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕2014年的318太陽花學運，台北地檢署依照違反《集會遊行法》、煽惑他人犯罪等罪，起訴當時的學生領袖林飛帆、陳為廷與時代力量立委黃國昌等人。經過2年多的審理後，台北地院在今日宣判全部無罪。對此，立法院長蘇嘉全直言「司法是獨立的」。

蘇嘉全在今日主持朝野協商受訪時表示，對於法院此次的判決他們都相當尊重，「因為司法是獨立的」。太陽花學運的「318攻占立法院行動」，林飛帆、陳為廷、黃國昌等22名被起訴指控煽惑犯罪、妨害公務等罪的被告，台北地院認為此行動有其「行使公民不服從」的正當理由，因此宣判全都無罪。