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國民黨主席選舉繳200萬 詹啟賢陣營拔頭籌

2017-03-29  11:00

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉今上午開放繳交200萬元作業費，參選人詹啟賢陣營拔頭籌，率先至黨部繳交，並獲3月28日以前的黨員資料，吳敦義、郝龍斌陣營也預計於今日至黨部繳交200萬元作業費。

據國民黨3月28日公布的最新資料，具投票權的黨員數為42萬9966人，黃復興黨部具投票權黨員數為10萬251人，國民黨文傳會副主委胡文琦表示，到3月31日黨費繳交期限截止審核完畢後，會於4月5日提供完整黨員名冊，初步預估具投票權的黨員約45萬人。

詹啟賢競選總幹事林政緯今早率先繳交200萬元作業費，林政緯會後受訪表示，有關黨員資料外洩等爭議都是程序問題，詹啟賢才提出預繳200萬元作業費取得黨員名冊的主張，讓資料外洩事件提早結束，讓選舉主軸回歸正常。

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  • 國民黨主席選舉參選人詹啟賢陣營已繳交200萬元作業費。（資料照，記者林良昇攝）

    國民黨主席選舉參選人詹啟賢陣營已繳交200萬元作業費。（資料照，記者林良昇攝）

  • 詹啟賢的競選總幹事林政緯到國民黨中央繳交200萬元作業費。（記者林良昇攝）

    詹啟賢的競選總幹事林政緯到國民黨中央繳交200萬元作業費。（記者林良昇攝）

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