時力兩國論版兩岸監督條例草案 陸委會持保留態度
2017-03-22 09:34
〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會今日審查「兩岸協議監督條例」草案，朝野黨團及立委共有6大版本，時代力量版本主張國與國關係。陸委會主委張小月今早受訪表示，對於時代力量版本持保留態度。
陸委會報告也指出，行政院曾在2014年4月、2016年2月兩度函送政院版草案，因目前民進黨團版草案可代表新政府的意見，經立法院同意將之前行政院版草案撤回。
張小月表示，監督條例主要是規範未來兩岸如有協議要簽署，需要遵循的準則，政府也同意要有人民參與、國會監督、公開透明的機制，這是對未來遊戲規則的建立。
今早實質審查前，內政委員會先進行程序發言，時代力量立委徐永明指出，該案應交由外交等委員會聯席審查；國民黨立委王育敏則說，民進黨拖了1年都不排審，陸委會是在「兩岸人民關係條例」下處理兩岸事務，反對聯席審查。呂玉玲則說，時代力量不要再拖了，今天就開始審。
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