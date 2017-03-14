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澄清「當阿扁醫生錯了」！ 柯P：看病不分藍綠

2017-03-14  16:38

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨受邀到南華高中演講時，脫口「自己人生中唯一做錯的事，就是去當前總統陳水扁的醫生」．今出席「東區門戶計畫—企業菁英座談會」活動前受訪時，柯笑稱比喻被誤解，解釋自己想表達的只是醫生看病沒有在分藍綠，只是「有時候在意識形態對立的情況下，有些人就會看你不爽。」

柯文哲說，自己反省過，沒有做錯什麼事情，但當時為什麼被國民黨修理，就是因為當了阿扁的醫生，柯強調，我作為一個醫生，病人有病還是要去看，醫生的立場就是有病大家就來，「我們看病人也沒有在分藍綠」，但「有時候在意識形態對立的情況下，有些人就會看你不爽。」

柯文哲在昨天的演講中，除了述說他從醫生成為市長的過程外，也回憶過去從醫點滴，包括幾名曾被葉克膜急救、拯救的病患故事，其中替藝人周杰倫伴舞的舞者小薇最廣為人知；另一名，就是郭台銘的元配亡妻林淑如。

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  • 澄清「當阿扁醫生錯了」！柯P：看病不分藍綠。（資料照，記者張嘉明攝）

    澄清「當阿扁醫生錯了」！柯P：看病不分藍綠。（資料照，記者張嘉明攝）

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