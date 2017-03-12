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音樂人創民生黨 籲特赦林毅夫追求統一

2017-03-12  11:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為彰顯孫文「民生主義」理念，民生黨今日在台北舉行成立大會，由知名音樂人張穆庭擔任黨主席，要號召7千多位年輕人投入2018年基層村里長選舉，並呼籲總統蔡英文特赦林毅夫方式，化解兩岸僵局、完成國家統一，並立即停止年金改革。

張穆庭表示，取名「民生黨」代表政黨重視經濟、民生議題，創黨宗旨即「有效振興台灣經濟、解決台灣民生問題、堅持九二共識、完成中華民國憲法增修條文之國家統一目標」。

張穆庭在會中痛批藍綠兩大黨，他指出，民進黨執政至今對於中小企業獲利不佳、勞工薪資過低問題束手無策，利用各種議題搞台獨，國民黨還在大搞內鬥，也不給年輕人一絲機會。

張穆庭說，要建請總統特赦林毅夫，化解兩岸僵局，再繼續拖下去情況只會越來越糟，更要啟動國家統一，未來兩岸可以用「中國」兩字當新國號。

張穆庭表示，民生黨有10大政策主張，分別是行政院應該成立觀光部，學習泰國等東南亞國家力推台灣觀光，新南向政策要搭著中國「一帶一路」協助中小企業獲利，廢除荒謬的「一例一休」政策，基本工資在2024年要調漲至3萬元以上。

張穆庭說，更要擴大開放中資來台，提供青年創業協助，年金改革必須立即停止，所有軍公教福利維持不變，未來將軍公教的員額大幅降低，並開放博弈、支持死刑，用嚴刑峻法打擊犯罪。

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  • 民生黨黨主席張穆庭今在成立大會上宣布創黨理念及政策方針。（記者陳鈺馥攝）

    民生黨黨主席張穆庭今在成立大會上宣布創黨理念及政策方針。（記者陳鈺馥攝）

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