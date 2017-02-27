| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中和鐵工廠傳氣爆 零件、鐵門噴飛毀名車 機場捷運湧遊客 婦人呼吸困難在車廂暈倒
 首頁 > 政治

涉毒中校列汰除對象 海軍：核退絕非官官相護

2017-02-27  16:34

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍艦隊指揮部前黃姓中校涉毒，回到部隊後拒絕尿檢，且迅速申請退伍獲准，引發各界質疑海軍內部是否有官官相護情事，海軍下午指出，黃姓中校因涉嫌營外違法犯紀行為，即列為汰除對象，海軍不再維護其權益及工作權，因此核准退伍，絕無官官相護情事。

海軍司令部下午指出，黃員攜帶疑似毒品吸食器案，已由警方移送高雄地檢署偵辦中，尿液化驗報告尚無結果，後續海軍將配合依法辦理。海軍並且表示，艦隊指揮部依照黃員未依規定回報及未完成請假程序等相關違失，已核予行政懲處。

海軍指出，今年為海軍「清流年」，為維護團隊的榮譽，對違法、犯紀人員，逐次嚴格執行汰除，確保單位內部清流與純淨。

對於黃姓中校速申請退伍獲准一事，海軍表示，黃姓中校因涉嫌營外違法犯紀行為，即列為汰除對象，不適任軍職，海軍不再維護其權益及工作權，黃員遂主動提出退伍，單位依程序核准，以避免敗壞風氣，衍生管理問題，絕無官官相護情事，海軍特此澄清說明。

廣告
  • 海軍艦隊指揮部前黃姓中校涉毒，且迅速申請退伍獲准，引發各界質疑有官官相護情事，海軍指出，黃中校因涉嫌營外違法，即列為汰除對象，海軍不再維護其權益及工作權，因此核准退伍。圖為艦指部敦睦艦隊昨停靠新濱碼頭。（資料照，記者黃旭磊攝）

    海軍艦隊指揮部前黃姓中校涉毒，且迅速申請退伍獲准，引發各界質疑有官官相護情事，海軍指出，黃中校因涉嫌營外違法，即列為汰除對象，海軍不再維護其權益及工作權，因此核准退伍。圖為艦指部敦睦艦隊昨停靠新濱碼頭。（資料照，記者黃旭磊攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 官官相護 尿檢 核退 汰除 汰除對象 涉毒 涉毒中校
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
野餐趣✧豬排飯糰
電鍋菜✧豆腐蒸肉
喝甜湯✧芋頭西米露
檸檬汁能去汙垢？
轉寄

標題：涉毒中校列汰除對象 海軍：核退絕非官官相護


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月27日‧星期一‧丁酉年二月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.