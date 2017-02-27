涉毒中校列汰除對象 海軍：核退絕非官官相護
2017-02-27 16:34
〔記者羅添斌／台北報導〕海軍艦隊指揮部前黃姓中校涉毒，回到部隊後拒絕尿檢，且迅速申請退伍獲准，引發各界質疑海軍內部是否有官官相護情事，海軍下午指出，黃姓中校因涉嫌營外違法犯紀行為，即列為汰除對象，海軍不再維護其權益及工作權，因此核准退伍，絕無官官相護情事。
海軍司令部下午指出，黃員攜帶疑似毒品吸食器案，已由警方移送高雄地檢署偵辦中，尿液化驗報告尚無結果，後續海軍將配合依法辦理。海軍並且表示，艦隊指揮部依照黃員未依規定回報及未完成請假程序等相關違失，已核予行政懲處。
海軍指出，今年為海軍「清流年」，為維護團隊的榮譽，對違法、犯紀人員，逐次嚴格執行汰除，確保單位內部清流與純淨。
對於黃姓中校速申請退伍獲准一事，海軍表示，黃姓中校因涉嫌營外違法犯紀行為，即列為汰除對象，不適任軍職，海軍不再維護其權益及工作權，黃員遂主動提出退伍，單位依程序核准，以避免敗壞風氣，衍生管理問題，絕無官官相護情事，海軍特此澄清說明。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 她向總統告御狀... 小英打算這樣做化解黨內心結
- 郝吳陣營整合無望 雙方撕破臉隔空交火
- 反制中國火箭軍 我飛彈軍3月成軍
- 針對8月世大運 台北市下月舉行超大規模災防演習
- 清泉崗基地毒品案 被疑有「政治動機」
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 為姚元浩失去所有 王心凌情變原因曝光
- 奧斯卡完整得獎名單在此 小班弟、艾瑪史東封帝后！
- 褲子脫掉脫掉！男人為何愛傳下體照？ 專家有解答！
- 夫妻檔投宿摩鐵遇臨檢 K他命丟拖鞋邊栽了
- 女巫聚集咒川普 基督徒反制
- 北中南場館同打拚 朱宗慶：期待3羊領頭
- 宜蘭櫻桃鴨場又淪陷 上午撲殺5千隻
- 豆干廠軟禁移工？ 業者︰沒有限制自由
- 沃奎茲搶頭牌 美媒仍挺殷仔
- 女模被摸屁屁 直播節目賞男主持一巴掌
- MLB》比大谷還瘋！17歲天才初登場轟滿貫飆7K（影音）
- 強國女踹嬰重摔超狠 網友氣炸揪團肉搜
- 醫訊》醫療機械手臂技術吹南向風 泰國醫院來台取經
- 移民新令 害小阿里遭機場留置
- 奧斯卡頒獎烏龍 美媒：La La Land被3-1逆轉啦
- 《高市農會理事長》6萬尾魚遭毒死 慘虧500萬
- 〈徵文啟事〉孩子搗蛋事蹟
- 《金酸莓獎》「蝙蝠俠對超人」4爛 「希拉蕊的美國」並列大贏家
- 《小檔案》鹿谷永隆村開山廟
- （贈票）《金剛：骷髏島》卡司強大 氣勢超驚人
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chiang Kai-shek removal backed
- 法官轉發網路照片評「作秀」慘遭停職處分
- 上將梨遭寒害 農嘆保費高理賠少
- 是金ㄟ！跨性別男53勝0敗 奪女子角力冠軍
- 偷腥遭仙人跳 孕妻挺肚救夫
- MWC智慧新機齊發 綠色和平：台灣每人5支手機
- 苗栗怪怪男 專挑公家機關縱火搞破壞
- 新竹公園櫻花綻放 夜櫻風情全台最好拍
- （奧斯卡最佳男主角）凱西苦熬多年 撕「小班弟」標籤
- 扎根嘉義 草草戲劇節今年布，可以
- 網瘋傳為活命顧腰傷引退 趙麗穎回應撇謠言
- （奧斯卡紅毯）馬赫夏拉阿里一身「黑」到底
- 櫻木花道跑馬 4700位選手湧進新社
- （奧斯卡典禮）趕《CNN》《紐時》出門 主持人再酸川普
- 《玩很大》送暖鼓勵癌童 粉絲抗癌成功逼哭KID
- 02/27 各報重點新聞一覽
- 阿翔婚變傳聞多 五味雜陳慶生
- 曾之喬太堅強惹王子心疼 提醒她要激發男生保護欲
- 屏東火車站計程車搭乘區 規劃前、後站各1處
- 冒名寶兒討子閎帳號 「他」秒拆穿：你粉絲喔？
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：涉毒中校列汰除對象 海軍：核退絕非官官相護
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分