涉毒中校列汰除對象 海軍：核退絕非官官相護

2017-02-27 16:34

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍艦隊指揮部前黃姓中校涉毒，回到部隊後拒絕尿檢，且迅速申請退伍獲准，引發各界質疑海軍內部是否有官官相護情事，海軍下午指出，黃姓中校因涉嫌營外違法犯紀行為，即列為汰除對象，海軍不再維護其權益及工作權，因此核准退伍，絕無官官相護情事。

海軍司令部下午指出，黃員攜帶疑似毒品吸食器案，已由警方移送高雄地檢署偵辦中，尿液化驗報告尚無結果，後續海軍將配合依法辦理。海軍並且表示，艦隊指揮部依照黃員未依規定回報及未完成請假程序等相關違失，已核予行政懲處。

海軍指出，今年為海軍「清流年」，為維護團隊的榮譽，對違法、犯紀人員，逐次嚴格執行汰除，確保單位內部清流與純淨。

對於黃姓中校速申請退伍獲准一事，海軍表示，黃姓中校因涉嫌營外違法犯紀行為，即列為汰除對象，不適任軍職，海軍不再維護其權益及工作權，黃員遂主動提出退伍，單位依程序核准，以避免敗壞風氣，衍生管理問題，絕無官官相護情事，海軍特此澄清說明。