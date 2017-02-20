司改國是會議分組會議今召開 前景看法分歧
2017-02-20 10:42
〔記者鍾麗華／台北報導〕司法改革國是會議分組會議今天召開，根據台灣民意調查基金會民調顯示，7.8％對蔡政府的司改非常有信心、32.5％還算有必要、29％不太有信心、20.9％一點也沒信心、9.9％不知道或沒意見。該基金會董事長游盈隆表示，約4成的人對司改有信心，5成沒有信心，顯示社會對蔡總統所推動的司法改革的前景看法分歧。
至於年金改革被蔡政府視為今年「重中之重」的施政項目，不過，根據最新調查結果，全國民眾4成7有信心，約4成6沒信心，兩者差距僅0.8％，幾乎不相上下，游盈隆表示，顯示民眾對蔡政府年金改革信心不足。
有關公教人員18％優存利息問題的改革，蔡政府主張從2018年起，分6年3階段調降為9％、6％、3％，每2年降1梯次，6年後歸零，針對這項改革方案，最新民調顯示，40.9％認為剛好、32.4％認為太慢、14.3％認為太快、4％沒意見、8.4％不知道或拒答。游盈隆認為，這顯示蔡政府有關18趴的改革方案反對者眾，尚未形成社會共識。
關於公教人員所得替代率的改革，蔡政府主張從2018年起，分16年，將公教人員所得替代率從75％降為60％。針對這項改革主張，38.6％認為太慢、34.9％認為剛好、10.4％認為太快、4％沒意見、8.4％不知道或拒答。游盈隆表示，蔡政府有關公教人員所得替代率的改革方案並未獲得社會多數的支持，相對多數的人質疑改革步伐太慢。
本次調查由台灣民意基金會委託山水民意研究公司負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2016年2月13、14兩天，以全國為範圍的20歲以上成年人，有效樣本1088人，抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.97個百分點。
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