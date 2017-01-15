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吳敦義競選歌曲熱議 原創透露製作靈感

2017-01-15  15:59

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義日前宣布將角逐國民黨主席，隨後也推出競選歌曲〈義無反顧〉，讓許多網友聽完後紛紛討論，認為這歌未免也太「懷舊」，似乎是90年代才會出現的歌曲。創作〈義無反顧〉的砰砰阿峰今日對此表示，這首歌鎖定的族群是年長的眷村子弟，而非年輕人，所以他並不在意外界的批判。

據《三立新聞》報導，砰砰阿峰說，這首歌是為了那些曾經為國家流血流汗的人所寫，如果那些人聽了很有感覺，那麼〈義無反顧〉的目的就達到了。至於過於老派等等對於歌曲的批評，他不會放在心上。

該媒體實際上街訪問，許多年輕人聽到此歌後，的確直說「有點年代」、「很像國歌」、「不太搭」。不過出身眷村的老一輩卻坦承自己滿喜歡的，畢竟是能夠振奮人心的進行曲。

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  • 前副總統吳敦義日前召開記者會，宣布參選中國國民黨主席，接著他推出競選歌曲〈義無反顧〉。（資料照，記者簡榮豐攝）

    前副總統吳敦義日前召開記者會，宣布參選中國國民黨主席，接著他推出競選歌曲〈義無反顧〉。（資料照，記者簡榮豐攝）

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