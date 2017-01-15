吳敦義競選歌曲熱議 原創透露製作靈感
2017-01-15 15:59
〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義日前宣布將角逐國民黨主席，隨後也推出競選歌曲〈義無反顧〉，讓許多網友聽完後紛紛討論，認為這歌未免也太「懷舊」，似乎是90年代才會出現的歌曲。創作〈義無反顧〉的砰砰阿峰今日對此表示，這首歌鎖定的族群是年長的眷村子弟，而非年輕人，所以他並不在意外界的批判。
據《三立新聞》報導，砰砰阿峰說，這首歌是為了那些曾經為國家流血流汗的人所寫，如果那些人聽了很有感覺，那麼〈義無反顧〉的目的就達到了。至於過於老派等等對於歌曲的批評，他不會放在心上。
該媒體實際上街訪問，許多年輕人聽到此歌後，的確直說「有點年代」、「很像國歌」、「不太搭」。不過出身眷村的老一輩卻坦承自己滿喜歡的，畢竟是能夠振奮人心的進行曲。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 身邊多了高帥男！ 小英此次出訪「他」不可或缺
- 小英改革5大民生法案 民調顯示評價最高的是...
- 管仁健稱國民黨選戰「敦郝韓柱」 網友：好A...
- 蔡英文出席舊金山僑宴 800多名僑界人士參加
- 北藝追加22億成爛尾 傳柯P批郝市府毫無紀律
網友回應
熱門新聞
- 韓女大生遭猥褻案 詹姓司機坦承涉案
- 拆祖厝驚見2千年古劍 初估是戰國時期柳葉劍
- 白菜、高麗菜1顆10元 嘉市開放菜園採摘
- 黃之鋒再來訪 平安入境
- 中國學者嗆小英「誤判」情勢 網友：又在吠了
- 剛出生就被抱走 18年後才知「媽媽」是綁匪
- 校園食材登錄平台 靜宜大學獲楷模獎
- 創意浴衣路跑 超級「卡哇伊」
- 跨海詐騙面交？ 婦上當從金門到松山送錢...
- 認了指侵韓國女大生！ 詹姓運將被聲押
- 中國節目尺度大！ 瘋狂「啪啪啪」女子叫不停...
- 余祥銓怨負面新聞多 吳宗憲：你爸不會比你少
- 逆子酒後屢掄拳 父隱忍卻慘死拳下
- 把獎牌留台灣 小戴決定參加世大運
- 基隆蔣經國銅像被潑紅漆 指白色恐怖元兇
- 2OT揪心一年 泰山絕殺能仁復仇
- 《謠言終結站》打胰島素最後洗腎？ 醫︰「百分百」不會
- 自由廣場》尾牙員工表演？有異見！
- 撫慰喪家心靈 高市一殯裝置藝術開展
- 韓妹隔2天才報案 疑點待釐清
- 和警察局長搶女人 女同志慘遭裸屍封水泥
- 迪化年貨街開鑼 好買也好看
- 印度東部船隻翻覆 至少19死
- 李勤岸／3Q哲學
- 〈幸福診療室〉愛 在怒氣中迷失
- 公德心呢？ 莿桐花海季開幕前 被踩到整片倒塌
- 慈濟台中分會席開416桌 弱勢家庭提前圍爐
- 朵朵小語 靜默
- 張俐敏幫傭生意失敗3次 席開70桌街友尾牙
- 屏科大研發 牡蠣殼做磚塊
- 性侵韓妹運將攬客曝光 滿是與正妹合照
- 「春風滿麵」待用麵 快速發完千碗
- 走失小狗亂吠好苦惱 多虧遇上「漢中全智賢」
- 娜姊曬恥毛照 CNN主播︰早餐都吐出來了
- 日職》牛棚暖機要快 廖任磊「美」招吸目光
- 自責強綁張艾亞3年 許孟哲哽咽鬆口了
- 中職》林泓育今春訓報到 本季指定打擊出賽機會多
- 金門馬拉松 「玉兔女神」拚衛冕
- 往事留聲機 紅豆餅哪裡去了？
- 李國毅曖昧藍鈞天 自Cue愛心
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：吳敦義競選歌曲熱議 原創透露製作靈感
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分