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年改會場外布置刀片型拒馬？ 高市府澄清非事實

2017-01-08  17:01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對國民黨議員指年金改革會議南區座談會場外，布置刀片型拒馬？高雄市政府澄清並非事實。

高雄市警察局副局長李永癸指出，民代所稱刀片型鐵馬護欄絕非事實，警察局所布置阻絕器材，裡裡外外完全沒有刀片型鐵拒馬及蛇護型鐵絲網。

針對國民黨議員指稱，會場1樓大廳內，設有刀片的鐵馬護欄，高市府澄清說，這是昨天在改裝去除刀片或鐵絲時所擺放、實際上並不是要拿到室外架設面對民眾。

高市府強調，因年金改革座談會場1樓周邊，全是玻璃帷幕、且1樓大廳是警察局員警服勤待命中心、據情資反應，擔心一些抗議團體有不理性行爲，而破壞該玻璃帷幕，危害員警安全，不得不在1樓大廳室內，用鐵拒馬包覆玻璃，此作用絶非民代所說是來對付民眾。

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  • 年金改革會議南區座談會場外，布置刀片型拒馬？高雄市政府澄清並非事實。（記者葛祐豪攝）

    年金改革會議南區座談會場外，布置刀片型拒馬？高雄市政府澄清並非事實。（記者葛祐豪攝）

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