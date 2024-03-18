台捷奧國會聯誼會成立 故宮文物有望捷克展出

國民黨立委萬美玲發起、獲得立法院跨黨派立委共同支持的「中華民國與捷克暨奧地利國會友好聯誼會」，18日在立法院舉行成立大會，台上大合影留念。（記者塗建榮攝）

2024/03/18 14:15

〔記者林欣漢／台北報導〕由國民黨立委萬美玲發起、獲得立法院跨黨派立委共同支持的「中華民國與捷克暨奧地利國會友好聯誼會」，今天在立法院舉行成立大會，萬美玲期許在朝野不分黨派共同努力推動下，未來可以更加深台捷與台澳關係，順利的話，故宮文物明年有機會到捷克的博物館展出。

台捷奧國會聯誼會推舉萬美玲擔任會長，副會長則由跨黨派11名立委組成，包括王育敏、柯志恩、張嘉郡、許宇甄、陳菁薇、呂玉玲、李彥秀、陳冠廷、賴惠員、許智傑、張啟楷，總人數約50人，還會陸續增加。

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萬美玲致詞表示，相信在朝野不分黨派共同努力推動下，中華民國與捷克暨奧地利友好關係不斷提升，深度和廣度都不斷加大。她提到，如果順利，故宮文物明年「非常有可能」到捷克的博物館展出。

立法院副院長江啟臣也代表立法院長韓國瑜出席表達祝賀之意，江啟臣說，國會外交是立委的工作之一，期盼國會交流能夠繼續深化與廣化，希望未來韓國瑜能有機會訪問捷克和奧地利，進行國會外交，同時擴大雙邊的關係。

外交部次長田中光代表外交部，感謝朝野立委共同努力，促進與捷克暨奧地利國會外交，奠定良好基礎。田中光指出，立法院與歐洲多國國會的交往向來緊密，是深化雙邊關係不可或缺的重要推手；中華民國與捷克暨奧地利國會友好聯誼會的成立，有助於外交部繼續深化與捷克暨奧地利的雙邊實質合作交流，進一步厚實與鞏固台歐友好情誼。

捷克駐台代表史坦格（David Steinke）也到場致賀，他說，台捷關係穩健朝正確方向持續發展，互相幫助，攜手合作前進。

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