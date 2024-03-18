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虎尾鎮長補選》民進黨參選人林明正徒步拜票 提「三好一公道」政策

虎尾鎮長補選，民進黨參選人林明正從生長的埒內里出發，展開走遍29里大街小巷徒步拜票，請託鄉親支持。（記者黃淑莉攝）

虎尾鎮長補選，民進黨參選人林明正從生長的埒內里出發，展開走遍29里大街小巷徒步拜票，請託鄉親支持。（記者黃淑莉攝）

2024/03/18 14:16

〔記者黃淑莉／雲林報導〕虎尾鎮長補選民進黨參選人林明正今天從出生地埒內出發，展開29里徒步拜票，同時也提出溫馨家園的「三好一公道」政策，三好為生育、購屋及青年創業補助，一公道為長青食堂補助加碼及增設長照據點。

林明正今天在埒內里親友陪同下先到里內拱雲宮參香，向主神趙子龍元帥稟報他要參選鎮長補選，祈求神明保佑、里內鄉親支持能順利當選，為虎尾鄉親服務。

林明正指出，他在虎尾出生，成長、求學、就業、結婚、育子養家都在虎尾，對虎尾瞭解比誰都清楚，所以今天開始也會從埒內里開始，走遍29里大街小巷拜票，並向鄉親報告，他就是要拚、他就是要贏。

林明正表示，未來若當選他將推出一系列溫馨家園政策，為虎尾鎮民打造更溫暖、更幸福家園，三好第一好是除了現行0-6歲國家養外，每月再加碼第一胎1000元、第二胎2000元、第三胎3000元；第二好是青年安居計畫，補助青年購屋10萬元，幫助年輕人實現安心成家的夢想；第三好加碼支持虎尾青年創業，提供更多補助及獎勵計畫。

林明正說，一公道是將秉持公道原則，加倍關愛虎尾每一個鎮民，其中長青食堂補助加碼，並增設長照據點到20個，加強對長者和弱勢的照顧。

虎尾鎮長補選，民進黨參選人林明正在埒內里親友的陪同下，在拱雲宮前發表「三好一公道」政策。（記者黃淑莉攝）

虎尾鎮長補選，民進黨參選人林明正在埒內里親友的陪同下，在拱雲宮前發表「三好一公道」政策。（記者黃淑莉攝）

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