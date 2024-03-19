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1人疑現役軍人！金門2釣客仍滯留福建 海巡署聯繫中方協助送返

2024/03/19 13:41

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣2名釣客日前駕船出海油料耗盡漂流至中國福建圍頭，被中國海警尋獲；經聯繫，2釣客一度傳安排今天返金，不過，疑因其中1人為陸軍金門防衛指揮部現役士官，身分曝光後，送返金門計畫生變；海巡署表示，目前仍積極與中方聯繫當中。

消息指出，中方原定今天上午11點金門禁限制水域附近海上將2名釣客送返，但疑因其中胡姓釣客軍人身分曝光，以致計畫改變。金防部對此未正面回應，僅低調表示，現階段以人員平安回金為最大考量，其餘不予評論。

據了解，這次漂流到對岸的兩名釣客中，胡姓釣客是休假中的現役軍人，另1人是有線電視員工，兩人17日上午11點多乘坐波特船（動力小船）從金門溪邊出海釣魚，家人下午3點多發現失聯，心急如焚，傍晚6點多向海巡署報案；海巡署18日清晨五點多接獲家屬通知，兩名失聯釣客由於船隻油料耗盡，凌晨4點15分漂流至中國圍頭港外，被中國海警尋獲，兩釣客無恙，並打電話報平安。

海巡署等單位18日一度接獲對岸傳來訊息，表示安排我方前往接人，直到晚上6點多仍沒有等下後續消息；昨晚中國國台辦也發布消息，似盡快協調接人事宜；甚至傳出中方將於今天安排在禁限制水域將兩釣客交給我方，不過，海巡署至下午1點均未接獲消息。

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