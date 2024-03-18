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高市議會定期會月底開幕 5/23舉行「食安專案報告」

高市議會今召開第四屆第9次程序委員會議。（記者王榮祥翻攝）

高市議會今召開第四屆第9次程序委員會議。（記者王榮祥翻攝）

2024/03/18 17:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會今召開第四屆第9次程序委員會，通過第三次定期大會77件市府提案上程，並決議於5/23下午舉行「食品安全衛生專案報告」，議長康裕成要求市府應提前向議會溝通具體方向。

程序委員會議今由議長康裕成主持，副議長曾俊傑及江瑞鴻、陳明澤、邱俊憲、黃香菽、劉德林、朱信強、陳善慧等議員出席，討論第三次定期大會市府提案上程事宜。

第三次定期會市府提案共77案，包括民政類2案、社政類6案、財經類22案、教育類13案、農林類16案、交通類7案、警消衛環類9案、法規類2案，提案多為中央補助款擬先行墊付執行案，在程序委員會委員無異議下，康裕成敲槌同意市府提案全數上程。

針對5/23下午專案報告議程，國民黨團總召黃香菽指出，食安風波不斷，從進口蛋到蘇丹紅，爭議公司皆設立於高雄，國民黨團建議舉行食安專案報告；民進黨邱俊憲支持黃香菽提議，並建議市府於專案報告前、先和議會及各黨團討論方向與範疇，以利討論具體結果。

經在場委員充分討論後，決議於5/23下午召開「食品安全衛生專案報告」，康裕成要求市府提前於4/29至5/3當週，和議會溝通專案報告具體內容和相關事項。

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