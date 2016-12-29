洪秀柱脫假髮道歉 姚立明：國民黨前途堪憂
2016-12-29 23:25
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱日前在臉書發布脫假髮道歉的影片，為黨主席選舉時程所造成的誤解與紛擾致歉；國會觀察基金會董事長姚立明晚間於政論節目指出，洪秀柱脫假髮打出「悲情牌」的同時，也赤裸裸的暴露出國民黨內部分裂的問題，國民黨的前途堪憂。
姚立明晚間於政論節目《新聞面對面》指出，洪秀柱脫假髮應該算是廣義的悲情牌，但也顯現出國民黨現在真正的問題，從洪秀柱的角度來看，就是「令不出黨中央」，洪秀柱明顯無法真正領導國民黨，國民黨也就無法再累積政治實力、政治認同度。
姚立明認為，洪秀柱的影片赤裸裸讓大家看到國民黨的分裂，與未來連結也就是指「挺洪派」、「反洪派」，國民黨的未來情勢嚴峻，「前途真的是令人擔憂」；同時，姚立明也認為，國民黨分裂成「挺洪」、「反洪」，會讓洪秀柱連任黨主席的機率變得相當高。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 不聽勸阻// 退離國安人員赴中遭拘 將不營救
- 松本潤偷吃AV女優 長達4年
- 台中跨年晚會 摩天輪180秒燈光秀
- 胃繞道減63公斤 胖哥開心走紅毯
- 亞洲日企加薪 印度最多台灣最少
- 林美秀不搞笑都好笑 陳玉勳讚是謬思女神
- 嘉義青農百貨前辦市集 週週不同主題認識農產
- （影音）陳昇爽唱23年 嫌小巨蛋沒FU
- 自力更新籌資 5社區成功獲補助經費
- 子瑜榮登世界第8美 台灣唯一
- 日對台機構正名：日本台灣交流協會
- 許世楷：駐日機構也應正名
- 嚴查工安 市府突檢淡水高樓層工地
- 陽岱鋼加盟不到10天 球員卡出爐
- 桶裝瓦斯、天然氣1月看漲 小吃攤成本恐再增
- 這牧師真白目 學者江燦騰認證
- 斗六後庄埤 擬規劃親水公園
- 印度又傳火車翻覆 61傷
- 台南將軍青農揪甘心！ 捐5000顆高麗菜做善事
- 杜德偉才當爸 竟偷抱混血娃
- 吳克群報喜不報憂 孤獨淚崩
- VJ分手內幕好精彩 錦榮大膽這樣說
- 公雞招牌高掛 三峽白雞郵政所換新裝
- 係金A! 楊麗花歌仔戲又來了!
- 巨人搶陽成功 火腿獲錢加人補償
- 冬山河親水公園 發展河運觀光
- 業成今年EPS估逾7元
- 「史奴比－快樂上學趣」巡展 高雄駁二登場
- 詐團豪宅當機房 供三餐、點心
- 技嘉停手機業務 縮編兩子公司
- 六龜泡湯看煙火 歡唱瘋跨年
- 偷吃高檔海鮮 3港女與業者和解 跨年前可返港
- 【南市教育產業工會暨教師會公布】2016南市教育代表字 「亂」
- 帳務核銷 半數消防分隊有疏失
- 昨刪7800萬才過關 竹市明年總預算197億
- 李X基當庭嗆殺 害么女在校遭排斥
- Chopard祖母綠 鎖定Super塔尖
- 四基金會被清查 邱大展：辦藍不辦綠
- 台積電否認 張忠謀因洩密案飆血壓
- 香港評選年度漢字 「亂」字得票最多
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：洪秀柱脫假髮道歉 姚立明：國民黨前途堪憂
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分