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洪秀柱脫假髮道歉 姚立明：國民黨前途堪憂

2016-12-29  23:25

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱日前在臉書發布脫假髮道歉的影片，為黨主席選舉時程所造成的誤解與紛擾致歉；國會觀察基金會董事長姚立明晚間於政論節目指出，洪秀柱脫假髮打出「悲情牌」的同時，也赤裸裸的暴露出國民黨內部分裂的問題，國民黨的前途堪憂。

姚立明晚間於政論節目《新聞面對面》指出，洪秀柱脫假髮應該算是廣義的悲情牌，但也顯現出國民黨現在真正的問題，從洪秀柱的角度來看，就是「令不出黨中央」，洪秀柱明顯無法真正領導國民黨，國民黨也就無法再累積政治實力、政治認同度。

姚立明認為，洪秀柱的影片赤裸裸讓大家看到國民黨的分裂，與未來連結也就是指「挺洪派」、「反洪派」，國民黨的未來情勢嚴峻，「前途真的是令人擔憂」；同時，姚立明也認為，國民黨分裂成「挺洪」、「反洪」，會讓洪秀柱連任黨主席的機率變得相當高。

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  • 姚立明晚間於政論節目指出，洪秀柱日前脫假髮打出「悲情牌」的同時，也赤裸裸的暴露出國民黨內部分裂的問題，國民黨的前途堪憂。（資料照，記者劉信德攝）

    姚立明晚間於政論節目指出，洪秀柱日前脫假髮打出「悲情牌」的同時，也赤裸裸的暴露出國民黨內部分裂的問題，國民黨的前途堪憂。（資料照，記者劉信德攝）

  • 姚立明認為，國民黨會分裂成挺洪派、反洪派，未來情勢嚴峻，「前途真的是令人擔憂」。（圖擷取自年代新聞台）

    姚立明認為，國民黨會分裂成挺洪派、反洪派，未來情勢嚴峻，「前途真的是令人擔憂」。（圖擷取自年代新聞台）

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