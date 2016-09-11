圓山飯店明天改朝換代 董監事大換血…

圓山飯店明天將召開臨時董事會，更換經營團隊。（資料照，記者甘芝萁攝）

2016-09-11 09:24

〔即時新聞／綜合報導〕被視政權輪替重要指標之一的圓山飯店經營權，幾經協商之後，現任董事長李建榮同意在明天召開臨時董事會卸任，改由綠營主導的經營團隊接替，除新董事長是前立委張學舜，新團隊人馬包括廣告界名人莊淑芬、被喻為嚴長壽接班人的蘇國垚、建築大師姚仁喜、前勞保局副總賀端蕃…等人。

《上報》報導，李建榮原擬在本月26日以董事長身份承辦唐獎頒獎典禮後，才要召開董事會宣布辭職，不過，各項的傳言接踵而至，讓李建榮覺得很冤，主動向交通部表達提前辭職的決定，於是臨時董事會提前到明天（9月 12日）召開。