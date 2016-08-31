軍公教9月3日上街頭 大仁哥臉書貼文滅火

抗議年金改革，軍公教團體9月3日上街頭，副總統陳建仁今天一早就在臉書貼文滅火。（取自陳建仁臉書）

2016-08-31 08:52

〔記者鍾麗華／台北報導〕抗議年金改革，軍公教團體9月3日上街頭，副總統陳建仁今天一早就在臉書貼文，陳建仁表示，國家年金改革委員會已召開十次會議，年金改革的實質討論才要開始，但是網路上卻流傳許多不實的方案，讓很多人感到恐慌，企盼謠言止於智者，大家不聽信也不傳播謠言。

以下為陳建仁臉書全文：

各位國家年金改革委員會委員和關心年金改革的國人同胞：

總統府國家年金改革委員會已經召開了10次的會議，各部會也完整報告了我國13種不同的年金制度，讓各位委員和國人同胞能夠完全掌握公開透明、精確而及時的資訊，作為未來實質討論的實證依據。首先，要感謝所有委員的踴躍出席與理性討論，各部會的深入分析與詳細回應，奠定了未來實質討論的深厚基礎，我相信年金改革會議一定會朝既定目標穩健前進。

根據相關各部會的報告，台灣的平均餘命從1995年的男性72歲、女性78歲，增加到2014年的男性77歲、女性83歲；但是出生率卻從1995年的千 分之15，降到2015年的千分之9。台灣65歲以上老年佔人口的百分比，從1995年的7.6％，大幅提升到2015年的12.5％；人口扶老比也從 1995年的11％，大幅提升到2015年的17％。換句話說，隨著人口快速老化，使得整個社會，特別是年輕世代的負擔日益沉重。

從1974到1995年，軍公教人員的薪資調漲了230％；但在1996到2016年間，只調漲了23％。相對的，台灣銀行的年利率，從1980年代的 12.5％逐年下降至2015年的1.29％。由於年金制度並未隨著人口老化、薪資凍漲、利率下降而及時調整，根據最新一次的精算報告，軍、勞、教、公各 基金收支失衡（入不敷出）的年度，分別在2011年、2018年、2018年和2019年；各基金用罄的年度分別是2024年、2027年、2028年和 2030年。該精算報告也指出，軍、公、教、勞保的現行費率與平衡費率差距甚鉅，長期費率低收是各大基金將於未來十五年完全用罄的原因。

目前不同職業別的保障也有很大的差異，根據年金改革委員會現況報告的彙總，軍、勞、公、教、私校、農民、與國民年金的平均每月給付，分別為49,379 元、16,179元、56,383元、68,025元、17,223元、7,256元與3,628元。雖然各年金制度的設計有所不同，但是給付的懸殊卻是 不爭的事實。

現行的年金制度，受限於當年規劃與修正時，未能預料到人口老化快速、經濟發展遲滯、銀行利率驟降、基金投資報酬率偏低，因而造成基金收支失衡，甚至用罄的 危機迫在眉睫，年金改革也就成為國人同胞高度支持的改革議題。我們固然不能以今是論斷昨非，但是檢討過去制度的不足卻有助於未來的成功。

我個人以為，這次的年金改革，既要確保每位國民的老年生活不虞匱乏，又要能維持年金制度永續穩健，讓每個世代都得到保障。換句話說，我期盼年金改革能建立 一個博愛、平等和永續的社會安全制度。它是全面的，希望能保障每一位老人的基本生活需求，而不是針對特定職業進行改革，而且希望訂定地板原則，每人都得到 維持最低生活所需的給付；它是科學的，希望能以精算的實證資訊進行所得替代率、保險費率、給付條件等的合理調整；它是務實的，希望努力提升基金運用效率， 達到基金的合理投資報酬率；它是民主的，希望以資訊公開、會議透明來尋求委員與國人的建言與支持。

如果這次的年金改革，能夠讓台灣每一位老人都有一份足以養老的基本生活年金，再搭配長期照護和全民健保的社會服務，不僅可以使老人得以安老，也可以減輕年輕人照顧老年長輩的負擔，同時又能確保年輕人年老時，可以得到同樣完整的國家照顧。

在此懇請各位年金改革委員要竭盡心力、集思廣益，希望年金制度能夠達到「財務穩健、永續經營」，「公平合理、包容差異」，「漸進改革、全民均安」的預期理 想。年金改革的實質討論才要開始，但是網路上卻流傳許多不實的方案，讓很多人感到恐慌，企盼謠言止於智者，大家不聽信也不傳播謠言。

各位可敬的年金改革委員，我們肩負著國人的期許和付託，在未來的實質討論中，懇請各位代表不同職業團體的委員，能夠以全民均安為依歸，進行全盤周延的研 議；也懇請不同專業領域的學者專家委員，能夠就年金改革的社會公義、平衡精算、財務健全各層面，提供具體可行的改革方案。唯有如此，我們才能打造出新而永 續的國家年金制度，造福世世代代的台灣人民。