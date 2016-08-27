府院齊聚政院 閉門召開擴大資安會議
2016-08-27 12:06
〔記者李欣芳／台北報導〕新政府高度重視國家資訊安全，並將資安視為國安的重要環節，總統府與行政院今天上午由國安會與政院10多個相關部會總動員，召開擴大的資安會議，據透露，這項並未對外開放的閉門會議，目前在行政院舉行。
為期1天半的這項擴大資安會議將討論「資安即國安機制與策略」、「國家層級資安團隊發展策略」、「國防資安產業發展策略」等3大議題。
由於包括我政府部門在內的資安體系，經常遭受中國大陸網軍攻擊，前行政院長張善政就曾坦言，總統府、行政院、外交部、經濟部、國發會是中國大陸網軍最愛攻擊的對象，平均每年300多件資安事件，多半來自中國。因此新政府討論資安問題，也要防止中國以及他國等國際網軍的攻擊。
這項會議由國安會、行政院科技會報辦公室與政院甫成立的資通安全處共同主辦，邀請國安會秘書長吳釗燮、行政院副院長林錫耀等高層官員出席，參與會議討論的單位包括國安局、內政部、國防部、科技部、法務部、經濟部、交通部、國發會、教育部、主計處與人事總處等。
今天會議將先討論「資安即國安機制與策略」，包括討論「資安即國安策略規劃與推動」、「資安即國安組織架構與機制」、「資安法規相關配套與未來推動策略」等3個字題，然後再討論「國家層級資安團隊發展策略」，其中設定「國家層級資安聯防團隊與機制策略」、「國軍資安人才培育及留才策略」2個子題。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 高雄三民二分局長涉貪 今晨裁定收押禁見
- 獨家》雪隧10年牆面滿佈裂縫 通勤民眾心驚驚
- 財劃法修正下月出爐 減債怠惰祭重罰
- 跟杜特蒂一樣狂！菲警察總長呼籲 要吸毒者幹掉毒梟
- 台灣彌猴大鬧市區 花5小時捕獲
- 周渝民《S風暴》首度使壞 古天樂張智霖鬥智鬥勇
- 身歷其境 海外房產新契機
- 雪隧多處見裂縫 學者：變形警訊
- 「借」學生避減班超額 宜縣府要查
- 東京奧運正名「台灣」出賽 日本達5萬連署！
- 王瑞慧出任長庚董座 王文淵會議中這麼做讓人意外...
- 三年前謀殺女兒後落跑 44歲婦人認了
- 助扛家務7歲妹 捐款、物資夠用
- 吃到飽吃出一肚子火 民眾直播批菜色
- 黃金海岸藏建築廢棄物 割傷遊客
- 協調近4年 大里中興路電桿下地底定
- 賺回本！《自殺突擊隊》全球賣破191億元
- 以台灣之名參加2020東奧 連署將破5萬
- 蘇翊傑重返達欣報恩
- 各有特色 5實驗教育學校啟動
- 毒蟲拒捕竄國道 警狂飆時速150逮人
- 陳冠宇說升就升 一軍單局飆3K
- BIGBANG勝利極樂夜店 黏熱舞妹喇舌
- 甲子園熱血 羅力激發洪荒之力
- 自由廣場》兆豐洗錢組合
- 牆面彩繪 郵輪海洋生物吸睛
- 週日薩克斯風饗眾 樂團吹奏3年
- 南韓第5大財團 樂天擁日韓兩職棒隊
- （台北）走動旅服員上路 三熱點三語服務
- 帶女友參加家族夜釣 出海才知她是通緝犯
- 《從山難國賠看登山安全系列報導五之五 》登山不逞強 教育要扎根
- 熱銷案強打廣告吸客 讓利+低自備 熱銷保證
- 恢復台東市容 縣府強拆破損招牌
- 說好的限韓令？韓劇《Kill me Heal me》中國版開拍
- 美媒揪防守缺陷 哈登隊友照挺他
- 文汶創業 吳皓昇當白老鼠
- 病父住院他攔護士 撕褲掐脖性侵
- 自由廣場》資安之名 歧視之實
- 伸港濱二路改善 土地公廟可保
- 百貨秋冬走秀 時尚指標
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：府院齊聚政院 閉門召開擴大資安會議
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分