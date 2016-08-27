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府院齊聚政院 閉門召開擴大資安會議

2016-08-27  12:06

〔記者李欣芳／台北報導〕新政府高度重視國家資訊安全，並將資安視為國安的重要環節，總統府與行政院今天上午由國安會與政院10多個相關部會總動員，召開擴大的資安會議，據透露，這項並未對外開放的閉門會議，目前在行政院舉行。

為期1天半的這項擴大資安會議將討論「資安即國安機制與策略」、「國家層級資安團隊發展策略」、「國防資安產業發展策略」等3大議題。

由於包括我政府部門在內的資安體系，經常遭受中國大陸網軍攻擊，前行政院長張善政就曾坦言，總統府、行政院、外交部、經濟部、國發會是中國大陸網軍最愛攻擊的對象，平均每年300多件資安事件，多半來自中國。因此新政府討論資安問題，也要防止中國以及他國等國際網軍的攻擊。

這項會議由國安會、行政院科技會報辦公室與政院甫成立的資通安全處共同主辦，邀請國安會秘書長吳釗燮、行政院副院長林錫耀等高層官員出席，參與會議討論的單位包括國安局、內政部、國防部、科技部、法務部、經濟部、交通部、國發會、教育部、主計處與人事總處等。

今天會議將先討論「資安即國安機制與策略」，包括討論「資安即國安策略規劃與推動」、「資安即國安組織架構與機制」、「資安法規相關配套與未來推動策略」等3個字題，然後再討論「國家層級資安團隊發展策略」，其中設定「國家層級資安聯防團隊與機制策略」、「國軍資安人才培育及留才策略」2個子題。

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  • 總統府與行政院今天召開擴大資安會議，國安會秘書長吳釗燮等人與會。（資料照，記者簡榮豐攝）

    總統府與行政院今天召開擴大資安會議，國安會秘書長吳釗燮等人與會。（資料照，記者簡榮豐攝）

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