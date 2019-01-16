〈中部〉好政策就延續？ 彰化前後任縣長較勁

2019-01-16

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣府近來因校園保全、校長遴選等爭議，引發各界討論，連前縣長魏明谷也在個人臉書上抨擊，昨天縣長王惠美與前縣長魏明谷再度「同台」，參加民進黨彰化縣議會黨團交接典禮，並利用此機會暗中較勁！王惠美強調，好的政策就延續下去，有爭議的部分，就聽聽各界的聲音；但魏明谷則表示，不清楚王惠美所謂「好的政策」之標準為何？

王惠美︰有爭議聽各界聲音

民進黨彰化縣議會黨團昨天舉行交接典禮，縣長王惠美昨天先到會場，而前縣長魏明谷則是稍晚才到，兩人沒有談話，各坐在一方。王惠美上台致詞時，強調「好的政策」就延續下去，有爭議的部分，就聽聽各界的聲音，為彰化做出最佳的決策。

接著魏明谷上台致詞，他表示，民進黨經過去年的大選慘敗，已經痛定思痛，而失敗總要振作起來，對於有的黨員批判的聲音，他認為「過去的事情就過去了」，凡事都要向前看！

魏明谷︰不知標準為何？

對於校園保全、校長遴選議題引起爭議，王惠美昨天釋出「爭議部分要聽聽各界聲音」的回應。對此，魏明谷表示，不知道王惠美「好的政策」之標準為何？希望她能講清楚。魏明谷說，有關校長遴選問題，目前教育部、銓敘部都已經講得很清楚了，公務人員與教育人員的任用法規是不一樣的，他當縣長的時候，就尊重合議制的遴選委員會決議，因為身為地方首長，應該要對遴選委員會所做的決議予以尊重，而非考量自身好惡。

彰化縣民進黨新任總召尤瑞春表示，最近校園保全、校長遴選引發民怨，未來民進黨團將扮演監督角色，也請縣長王惠美與縣府團隊要好好加油，以安定民心為施政目標，盡最大的努力來讓彰化縣更好。

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