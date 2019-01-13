〈南部〉蔡總統「微服出訪」 車隊等紅燈

2019-01-13

〔記者吳俊鋒、楊金城／台南報導〕接地氣，總統蔡英文昨天由立委王定宇安排，花六個半小時分別與台南學術、產業、宗教界座談，傾聽基層心聲，直接對話；特別的是，她在安全的前提下「微服出訪」，不交管，一樣停等紅綠燈，以最親民的方式，貼近地方。

而蔡英文親訪基層行程低調未公開，也是台南市警察局史上第一次未接到總統維安通報，沒有交管、沒有便衣崗等特勤配合，小英親訪基層展現親民作風，連總統車隊也塞在車陣中。

聆聽基層聲音 不迴避有問必答

王定宇表示，蔡總統的參訪行程，部分由他安排，昨天中午由政務委員張景森陪同南下，先到市區與成功大學、長榮大學等校逾廿位教授、老師座談，針對國政問題交流。

接著到永康一家機車行，與近四十位產業界代表座談，傾聽地方意見。最後走訪歸仁仁壽宮，包含管理委員會、南關線民進黨議員郭鴻儀、鄭佳欣，還有無黨籍議員杜素吟、許又仁、吳禹寰等也都到場，座無虛席，氣氛熱烈，約晚上六點半離去。

蔡英文微服出訪台南行程，長達六個半鐘頭，王定宇說，在座談時，她即問即答，就算比較尖銳、敏感的議題，也直接回應，並不迴避，更重要的是貼近地方，聆聽基層的聲音。

學者座談時，相當關心國家前途，也對經濟、財稅等政策提出建言；產業界重視一例一休議題，並希望中央多協助地方。

蔡總統到仁壽宮，地方感謝政府的沙崙綠能科學城計畫，全力提振地方發展；王定宇協助記錄、處理，回應民眾意見。

低調未公開 沒交管等勤務配合

王定宇提到，蔡總統一行共六部車，沿途不交管，也沒有大陣仗的隨扈，更未發布新聞，就是用朋友的角度走走、聽聽最真實的聲音。

王定宇指出，這次的行程，用最精簡的維安人力，走進基層各角落，總統車隊還要停紅燈，沒有交管擾民，他強調這才是真正的民進黨style。

台南市警察局第一次未接獲國安局維安特勤通報，小英低調到不行，市警局說真的保密到家。

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