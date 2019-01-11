〈台北都會〉《農委會已來公文？市府堅稱不知情》翁震炘任北農總座？ 柯：農委會沒來討論

2019-01-11

〔記者沈佩瑤、楊心慧、簡惠茹／台北報導〕台北農產運銷公司總經理一職懸缺多時，九日傳出農委會已以密件行文台北市政府，推薦由農金局副局長翁震炘接任，但北市府堅稱不知情，市長柯文哲昨受訪還反問：「難道是用LINE聯絡嗎？」北農人事演變成羅生門。

農糧署稱已發推薦公文

對此，農糧署副署長蘇茂祥表示，推薦農金局副局長翁震炘擔任北農總經理的公文，發文號就是昨天，收文者是台北市政府，柯文哲沒看到，有可能是底下的人先收到。

柯受訪：我還不認識

柯文哲昨早赴行政院會前安排在市長室外受訪，他表示，至少農委會沒有來跟他討論，「那個是誰（指翁震炘）我還不認識」，不過通常應該是北農公司同意，然後找董事長討論。

對於有傳言指柯原本有意自提人選，卻被北市產發局長林崇傑打槍，柯則說，「林崇傑怎麼敢打槍市長，不會吧！」他也說，自己心中沒有甚麼人選，只要農委會覺得是專業，都會同意。

林崇傑表示，市府先前曾內部討論過是否與農委會洽談，但當時決議等到政院改組、新的農委會主委上任再談總經理人選。針對內閣改組前是否不適合做人事派任，柯說，「還是那句話，政府官員更換太頻繁了，這樣很少有長期政策，這也是大問題」，他並指，還有一個問題是改組後會做多久？也是一年而已。

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