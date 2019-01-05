〈南部〉公車候車亭全面禁菸 四月起開罰

2019-01-05

〔記者黃旭磊／高雄報導〕市區八百三十一座公車、計程車及高鐵候車亭，本月起全面禁菸，民眾於宣導期後違規罰款至少兩千元。

若舉發屬實 罰款至少兩千元

市府衛生、交通等局處及台灣港務公司、台灣高鐵等單位本週起聯合公告，禁止民眾於候車亭吸菸，宣導期三個月，四月一日起若舉發屬實，將依菸害防制法第三十一條第一項規定，處新台幣兩千元以上、一萬元以下罰鍰。

計程車、高鐵站區 候船區都列入

衛生局社區心理衛生中心主任蘇淑芳說，候車亭吸菸影響鄰近乘客及路人，屢遭檢舉決定開罰，禁菸範圍為站區候車亭區域，若以計程車為例，指提供民眾遮陽蔽雨之雨庇，依候車亭屋簷之垂直投影面積區內。

除了市區，高雄港台華輪碼頭候船區及哈瑪星旅運接駁中心候車亭也禁菸，提醒夜間搭船乘客小心被罰。至於高雄港埠旅運中心預定於今年十二月完工，屆時遊輪登船平台也將列入禁菸範圍。

衛生局指出，癮君子可依需要求助門診戒菸治療服務、戒菸專線0800-63-63-63（免付費）、戒菸班、社區藥局諮詢可洽詢（07-7134000轉社區心衛中心成癮防治股）。

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