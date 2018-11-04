〈南部〉寶可夢「瘋」潮 大台南30萬人次擠爆

2018-11-04

〔記者洪瑞琴、邱灝唐／台南報導〕Pokémon GO Safari Zone in Tainan活動，昨進入第三天，主場地奇美博物館、台南都會公園湧入人潮，奇美博物館兩座停車場已經大爆棚，整個大台南抓寶人次衝破三十萬。代理市長李孟諺籲請大家多多利用接駁車前往，以免壅塞。

主場沒異色伊布 抓寶快行動

李孟諺表示，台南市區三十個景點的園區內，還可抓到主場沒有的異色伊布，大家不妨前往這些景點遊戲，避開主場可能出現的網路壅塞，以及假日的人潮和塞車潮，「主場地不會有道館也沒有頭目戰」、「主會場無法進行耿鬼日活動」。

南市觀光旅遊局表示，昨適逢週六假期，主會場台南奇美博物館、台南都會公園湧入更多人潮，預估光是主場就超過十六萬人次，整個大台南地區抓寶人次衝破三十萬，再創新高。

停車場滿載 接駁站人潮不斷

台南奇美博物館、台南都會公園門口昨一大早就出現排隊人潮等著進入會場，停車場也提早接近爆棚滿載狀態，高鐵台南站與台糖嘉年華購物中心兩處接駁站更是應接不暇。

觀旅局呼籲，週末假期人潮多，除要更加注意安全及自身財物之外，為避免塞車難行，呼籲大家儘量搭乘大眾交通工具前往，主場周圍也加強交通違規取締，並建議早上十時以後車輛前往高鐵台南站周邊停車後，再轉搭接駁車或台鐵前往會場。此外，注意防曬和補水，昨日不乏中午時分中暑案例。

台南市府與寶可夢合作，從十一月開始連五天，可在大台南三十個景點發現稀有寶可夢，不僅吸引南、北各地的玩家前來，連外國人也來湊熱鬧。

不過，人車一多，不僅造成交通阻塞，許多機車騎士也直接停在人行道上；一名經過台灣文學館的市民無奈地笑說，先前才宣示要執行淨空走道的友善人行道政策，看來政策目前暫時放假中。

南市觀光旅遊局表示，人潮多帶來觀光旅遊商機，但是難免造成壅塞，要請民眾多包涵。