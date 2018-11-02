〈南部〉二行程機車汰換率八成 全國第一

2018-11-02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局兩年多來加碼補助汰換廿萬輛二行程機車，汰換率達八成是全國第一，目前剩下十五萬輛，今年攔檢不合格率四成二，排放污染物是四行程機車的廿倍，最後加碼補助只到今年底，民眾一定要把握機會。

最後加碼補助 只到今年底

設籍高市機車總數兩百萬輛，其中二行程機車二○○七年近八十萬輛，老舊機車排放碳氫化合物污染高，隨著車齡增加引擎劣化，污染程度及不合格率皆偏高。根據環保署去年排氣定檢資料，二行程機車排放的碳氫化合物是四行程機車的廿倍，一氧化碳則約為二倍。

路邊攔檢 不合格率達四成二

環保局今年一至九月路邊攔檢，發現八百多輛二行程機車有三百五十多輛不合格，不合格率達四十二．八％，並同步攔檢六千七百多輛四行程機車，不合格率僅有十一．七％。

環保局為加速汰換老舊二行程機車，採取「加碼補助、逐年遞減」策略，自二○一六年起開辦加碼補助，從每車加碼四千元，到今年加碼一千元，明年僅剩環保署補助五百元，兩年多來淘汰二行程機車超過廿萬輛，削減一氧化碳二千多噸、總碳氫化合物一千七百多噸等。

環保局長蔡孟裕表示，今年汰舊二行程機車高市尚有加碼補助一千元（低收入戶二千元），若同時換購電動二輪車，最高補助金額可達一萬五千元（低收入戶二萬四千元），民眾需在今年底前完成報廢及回收，並在明年一月十日前完成申請，補助相關問題可撥打0800-073073諮詢。