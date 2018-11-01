〈南部〉屏縣286名校護、公衛護士 明年月薪加3千

2018-11-01

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣各鄉鎮市衛生所一百九十一名公衛護士、各級學校校護九十五人，合計兩百八十六位持有護理師證照人員長期以來以「護士」缺額任用，形成高資低用，影響士氣；縣府昨天宣布明年一月起將全部改以「護理師」任用，每人月薪可增加三千兩百七十五元。

原以「護士」任用 明年改「護理師」

屏縣衛生局長李昭仁說明，二00五年起國內護理職校停招，二○一三年起護士普考停辦，目前在醫院或衛生所擔任護理工作者，絕大部分是大專院校畢業並取得護理師證照考試者；有鑑於此，中央盼各縣市逐步解決高資低用問題。

礙於編制及預算，屏縣三十三個衛生所共有兩百八十四名護理人員，其中七十五人以護理師任用，另兩百零九人以護士任用，護士任用者中一百一十九人有護理師執照，另全縣兩百一十八名校護中，九十五人持護理師執照卻依護士任用；縣長潘孟安於是指示衛生局修改人事編制法規，讓護理人員獲應得薪資。

第一年計約需一千三百萬元經費

潘孟安表示，實施第一年計約需一千三百萬元經費，他認為相當值得，因衛生所護理人員站在公共衛生第一線，校護守護學生安全及身心健康也很重要，盼藉由編制正名及薪資提升，提高士氣、促進人事穩定。

三地門鄉衛生所護士戴玫表示，衛生所基層護士工作包山包海，從人的出生到往生，都是公衛護士的職責；她有護理師執照，如今能訓用合一，覺得受到尊重，感謝縣府協助。

根據衛生局計算，明年實施第一年，本俸不變，每月專業加給可增加三千二百七十五元，以公衛、校護新進人員為例，以護士任用月薪約四萬六千六百元，護理師可達四萬九千八百七十五元，屆退休者護士月薪五萬六千八百九十元，護理師可達六萬三千九百三十五元。