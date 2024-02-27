台茂購物中心大廳驚見男女疑公然口愛 警方要查 分享恐觸法

臉書社團出現一對男女在購物中心大廳疑似公然口交的影像。（圖取自臉書社團「桃園大小事」）

2024/02/27 21:42

〔記者余瑞仁／桃園報導〕多個臉書公開社群今天晚間有網友貼出一段一對男女在桃園市南崁台茂購物中心大廳沙發上公然進行口交的影像，引起大批網友留言、分享，留言「現榨芭樂汁」、「世風日下」，更是直呼：「太扯了！」桃園市警局蘆竹警分局表示，警方已注意到這段影像並掌握行為人以及張貼者身分，將依法處理，也呼籲網友不要轉載、分享到其他網路公開平台，以免觸法。

這段標題為「桃園台茂購物中心現在年輕人真的太over了吧～」的影像，被網友公開在多個桃園地區臉書社群中，畫面可見1名穿著綠色外套的黑髮男子仰躺在購物中心大廳沙發上，另名穿著灰色連帽外套、黑色長褲的女生趴在男子腰際，作出不雅動作，影像中還出現女性拍攝者聲音：「天啊，他們在吹吹耶！」「這樣也硬得起來，蠻屌的。」

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影像被貼上網後，立刻吸引大批網友觀看留言，更有許多網友分享到其他網路平台。對此，蘆竹警分局表示，警方未接獲相關報案，此案尚在查證中，初步已掌握行為人身分，若查證屬實，其行為恐觸犯刑法234條之公然猥褻罪，也呼籲民眾切勿因一時衝動於公共場所做出違反社會善良風俗的行為，也籲請網友切勿轉載、分享到公開平台，以免觸法。

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