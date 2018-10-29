〈台北都會〉蘇貞昌喊垃圾袋降價 侯友宜：做好回收

2018-10-29

〔記者俞肇福、賴筱桐、葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌推出「新新北．新一袋」文宣品，宣傳當選後實施垃圾袋降價，被新北市政府批評「垃圾袋降價是買票」，蘇貞昌表示：「真的怪不得新北會被人家比下去，成為後段班，垃圾袋都比台北市貴，這道理在哪裡？」蘇貞昌向新北市選民喊話，蘇貞昌當市長，拿出效率讓垃圾袋全面降價。

侯：結合環保、減塑才是趨勢

國民黨市長候選人侯友宜說，資源回收、減塑運動才是世界潮流趨勢。市長朱立倫則批評，做好資源回收、垃圾減量，垃圾處理成本自然就會降，直接喊價是不負責任的作法。

罹患攝護腺癌第三期的余天，抱病全台走透透為民進黨候選人助選，蘇貞昌昨天說，余天心中掛念的就是新北，拜託大家多努力，讓新北能夠更好，讓余天不用請辭民進黨新北市黨部主委職務，讓余天不用找工作。

媒體詢問，新北市二○一二年也曾經降價過，新北市政府說蘇貞昌買票，不就是打臉自己？蘇貞昌說：「是啊，常常就是自己講一個謊話，用一百個謊話也圓不起來，自己講都是前言不對後語，自己打自己的臉。」

侯友宜表示，台北市跟新北市的狀況不一樣，新北市是台北市的八倍大，垃圾處理的成本不一樣，把環保觀念及與市民息息相關的減塑運動結合在一起，這才是現在的趨勢，市府不是因為要賺取垃圾費的差價，才提高垃圾袋價格。

朱立倫說，新北市有很多里的垃圾袋免費，透過資源回收所得的獎金免費換取，這是一種鼓勵政策，而不是透過直接喊降價，這是不負責任的作法。