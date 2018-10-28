〈台北都會〉柯假監督討贊助 六大公司內部反彈

2018-10-28

〔記者沈佩瑤、黃建豪／台北報導〕柯市府去年以北農濫發獎金惹議為由，利用市府股權小組名義，繞過董事會，直接找來六大公司，制定公益捐贈、獎金發放等管理辦法，部分公司私下酸柯「住海邊」管很大。

經記者查證，柯一方面插手替六大公司「節流」，卻挾人事權幫自己「開源」，小至替市府活動買單，大至「主動」宣揚政績，甚至透過議員施壓「避嫌」。

例如今天下午在花博登場的城市風格日活動，六大公司即遭半強迫各「贊助」約六十萬元，總經費約三百六十萬元，引發內部反彈。

台北市政府投資的六大公司包括北農（持股廿二．七六％）、漁產（持股四十八％）、畜產（持股四十八％）、花卉（持股四十％）、台北捷運（持股七十三．七五％）、悠遊卡公司（持股卅九．二七％）。除北捷公司外，其餘均未超過五十％，六大公司依公司法應由董事會為最高決策單位。

制定管理辦法管控金流 再要求贊助活動

但柯文哲二○一五年原本有意將市府對外投資的公司，整合成資產一百九十五億元的台北控股公司，以利市府控制，引發外界批評後改弦易轍，以北農濫發獎金爭議為由，改由副市長鄧家基成立府級股權管理小組，柯並指示鄧家基「清查」六大公司。

記者向六大公司查證，內部人員大感不滿，表示不能因北農的事就認為大家都有問題；且中央已有相關法令，柯市府卻要「法上加法」，根本疊床架屋，難不成是「住海邊」？管這麼寬。

然而，柯市府左手管控金流，右手卻要求「贊助」，包括去年「贊助」世大運經費缺口、要求六大公司以業務費支應市府舉辦的「市場感恩傳承活動」等等，皆挨批「把官股公司當成提款機」。

城市風格日 六大公司遭半強迫各出60萬

記者查證發現，今天下午的「城市風格日活動」，更傳出是由花卉公司行文其他公司要求贊助，而非市府發函，柯Ｐ還將上台發表卅分鐘演說。

要求贊助沒公文 最後才由產發局發函

有內部人士表示，這次六大公司都被要求「贊助擺攤」，但依過去慣例，會由市府主辦局處「行文」要求贊助，如此才能向董事會交代；花卉公司沒有立場發公文，當各大公司提出要有正式公文的要求時，市府沒有任何一個單位願意發，最後竟是由市府高層透過友柯議員行文產發局，要求產發局發公文給六大公司。

台北捷運公司證實，花卉公司透過企劃書向北捷公司提案，公司評估提案的空間布置有助於車站美化，另於車站周邊辦理活動，符合公司「出口音樂節」的舉辦精神，可吸引旅客搭乘，才同意協助。活動採分工辦理，公司負責規劃車站空間布置及表演活動，出資經費約五十至六十萬元。

對於花卉公司召集六大公司「出錢出力」，花卉公司企劃課課長洪子傑表示，這個活動就是規劃由六大公司合辦，但以花卉為主，其他農、漁、畜產公司搭配販售禮盒或產品；且因推廣無現金交易，所以找來悠遊卡公司和台北捷運公司加入，本意就是集合大家的力量。

但有單位私下抱怨，花卉公司要在花博辦活動，卻指名六大公司都得配合，且起初還只用口頭告知，就得出錢、出力，還得平攤活動經費。但因無公文、難作業，拜託後，對方才以台北市政府產業發展局的函發文過來，最後出資約五十六萬元，加稅後約六十多萬元，錢是不多，但這種處理程序，令人覺得很怪。

內部不滿柯凌駕董事會之上干預政策

也有單位指出，市府在六大公司安插人事、要求贊助，其實都算是配合政府政策執行的「慣例」；但柯市府做這些要求外，還要管到公司治理的政策方向、業務方針及非市府的其他贊助等，就太over了，等同全面凌駕於董事會之上，已嚴重違反公司治理原則。

市府發言人：活動照相關規定辦理

台北市政府發言人劉奕霆表示，市府及市長本人在六大公司並無「挾人事權幫自己開源」之情況；各局處轄下單位舉辦之活動，亦照相關規定辦理，因此外界無須在選前做如此無謂之質疑。