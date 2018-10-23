〈南部〉帶動商機 台鐵鳳山新站納電影院

2018-10-23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山區早期電影產業興盛，因不敵時代變遷消失，地方爭取鳳山電影院扮演火車頭帶動娛樂商圈，台鐵已納入新鳳山火車站規劃中，預計明年中動工，力拚二○二一年底完工，可望成為全國首座結合電影院、運動中心、停車場的火車站。

都計審議報告書已送市府審查

鳳山區全盛時期有七家電影院，電影產業十分興盛，知名導演侯孝賢也是在鳳山看電影長大，卻不敵時代變遷，加上設備老舊，最後消失不見。隨著人口數躍升全市最多，又長期缺乏娛樂商圈，地方爭取新鳳山火車站設置電影院，重振電影文創產業。

結合電影院、運動中心及停車場

鐵道局斥資卅八億元於新鳳山火車站興建開發大樓，上週已將都市設計審議報告書送至市府審查，將於車站頂樓規劃電影院，並結合國民運動中心，過年後先完成周邊道路打通，預計明年中動工，並提供一千三百多個停車位，打造鳳山人的娛樂中心。

基進黨市議員候選人李雨蓁表示，未來新鳳山火車站設置鳳山電影院，搭配國民運動中心，引進百工百業，促進在地產業升級，並提升周邊交通轉乘機能，可望帶動鳳山區繁榮，也可提供年輕人創業，補足地方娛樂機能。

市議員陳慧文說，看電影是在地人的共同回憶，推動設置鳳山電影院，重拾鳳山人的電影夢，並與在地藝術文化表演產業串連，將讓新鳳山火車站成為新時代影像傳載的美學平台。