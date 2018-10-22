〈中部〉雲林農機展 溫網室組裝10分鐘搞定

2018-10-22

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林國際農機展第二天，虎尾高鐵特定區湧進大批參觀民眾，不論是新型、最新研發的農機區或資材區都人潮不斷，還有農特產展售及品嚐區，陪伴親子同樂。

全國最大的雲林國際農機展，今年有超過一千二百個展出攤位、三百多家國內外廠商參展，號稱可以買到最便宜、最齊全的農機，主辦的雲林縣政府農業處長張鴻猷預估，昨天單日參觀人數可望破十萬人次，今天還有一天，民眾可把握。

自稱「小資阿公」的廖銘洲推出「天斗篷太郎」溫網室組裝大師，詢問度相當高，發明人廖銘洲說，他住西螺、開民宿，自己有農場，起初想搭溫網室種菜，搭棚架都得僱工，農忙時又常請不到工人，才會自行研發並申請專利。

廖銘洲研發 新人也能上手

廖銘洲說，經二年多試驗，結合科技創新推出溫網室組裝大師，並以帳篷的英文「TENT」命名為「天斗篷太郎」，花十分鐘、免工具，用雙手ＤＩＹ就能快速組裝，且可依需求無限延伸，讓農民輕鬆搭棚，即使是新手農民也能勝任。

除專業、新型農機具展示，現場還有免費苗木贈送、闖關集點換禮品、優良國產畜禽產品試吃及舞台節目演出，還能喝到全國冠軍嵩岳咖啡得獎的藝伎咖啡，美麗的SHOW GIRL也帶動農機買氣。

張鴻猷強調，雲林農機展規模日益擴大，已成為台灣最大、最專業，展現政府及民間廠商努力成果，也藉由廠商彼此觀摩，促成不同領域產業結盟與發展，讓台灣農機產業走向國際。