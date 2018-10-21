〈北部〉書香傳愛 新竹6校獲贈600本英語圖書

2018-10-21

〔記者王駿杰／竹市報導〕國家圖書館與科林研發公司（Lam Research） ，昨天贈送六百本英文圖書與專屬書架給新竹縣、市六所學校，並舉辦「閱讀好酷嘉年華」活動。清華大學英語教學系主任周秋惠帶領系上學生，結合英文繪本與自創桌遊，透過故事及遊戲激發學童學習英語的興趣。

國家圖書館館長曾淑賢表示，感謝科林研發公司贊助經費推動「書香傳愛」計畫，並關注學生英語教育的重要性、提升校園英文閱讀資源。她說，學校收到來自各界的贈書中，英文圖書很少，因此挑選曾獲英、美知名童書獎項的好書贈送學校。

受惠學校包括，新竹縣員東國中、北埔國中、北平華德福實驗學校與新竹市內湖國中、虎林國小、新竹國小。各校收到贈書後，立即設置專區陳列、並辦理好書推廣，讓學生接觸這些優良英文讀物，融入英文學習課程。

贈書儀式昨天在新竹市文化局舉行，隨即展開「閱讀好酷嘉年華」活動， 現場設有繪本故事村、英語樂派對、英語遊戲、接力闖關、好讀好康等二十個攤位。

周秋惠與系上學生，帶領參與的親子體驗寓教於樂的繪本故事、美語歌曲、唸謠律動、字母餅乾彩繪及英文桌遊等。

周秋惠表示，透過遊戲及故事，可激發學生學習英語的動機與成就感，清大師生能參與協助將社會資源結合學校英語教育，很有意義。

科林研發公司亞太地區董事長廖振隆表示，二○一六年起，科林和國家圖書館陸續合作四季閱讀、世界閱讀日及新竹大師講座等系列活動，協助創造終身學習及探索知識的環境，雙方已成為最佳公益夥伴。