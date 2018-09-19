〈北部〉東亞青年盃田徑賽 壯圍國中摘4金

2018-09-19

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍國中上週參加第二屆台中東亞青年盃國中田徑錦標賽，拿下四面金牌、兩面銀牌，其中，國三學生林昀姍、楊雅玲，分別在八百公尺及鏈球項目摘金又破大會紀錄，成為壯中田徑隊成軍十八年來全國賽最佳成績。

東亞青年盃國中田徑錦標賽，是台中市主辦的東亞青年運動會前哨賽，東亞青運雖因中國作梗停辦，青年盃國中田徑錦標賽仍照常舉辦。

壯圍國中田徑隊派出七名女子田徑好手參賽，林昀姍在一千五百公尺、八百公尺奪下兩面金牌，林欣妮則奪下四百公尺跨欄金牌，鏈球項目楊雅玲奪金，林昀姍八百公尺、楊雅玲鏈球均破大會紀錄。

林昀姍、林欣妮是姊妹花，兩人共奪下三金。她們說，國小曾加入田徑隊，升上國中後未再練習，直到國二轉學至壯圍國中，才重新踏上田徑賽道繼續圓夢。

「辛苦終有收穫！」林昀姍坦言，她們起步比別人晚，體能不如對手，只好努力練習，逐漸迎頭趕上，下一戰將備戰全中運，希望有天能再站上頒獎台，接受大家歡呼喝采。

壯中田徑隊教練陳右宗說，壯圍國中缺少室內練習場，下雨時利用走廊練習，但田徑隊員不氣餒，每天苦練體能三小時，吃苦耐勞是奪金關鍵。

壯圍鄉長簡文魁昨日也到校勉勵選手，頒給金牌選手兩千元獎學金、銀牌選手一千五百元、第四名一千元，期許他們再接再厲為宜蘭爭光。