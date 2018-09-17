〈中部〉救援山友 7搜救員反受困櫧山

2018-09-17

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣消防局玉山、信義消防分隊七名搜救人員，上週三（十二日）先後前往中央山脈南三段丹大溪營地搜尋獨攀受傷的葉姓山友，不料上週五尋獲後隔天，葉某卻逕自離去，只剩連日搜救卻被雨淋濕受困的消防員，由於山區濕冷、天候不佳，空勤直升機無法出勤，導致出勤四至五天的七人，到昨日已受困三天，家屬因焦急不已只好對外求助；南投縣消防局表示，待援七人的狀況尚可，但昨天候不佳，空勤無法出勤，若今（十七日）天氣許可，就會吊掛下山。

一度尋獲山友 隔天人卻不見

信義消防分隊指出，週三接獲葉姓山友妻子向消防隊求援，指其先生九月一日至十日獨攀南三段，因受傷遲至十二日仍未下山，分隊獲報立刻派第一批五人上山，週四再派四人，惟第一批有一人高山症先下山，週五兩隊八人會合，惟後來有人身體不適便暫停搜索，並有七人在櫧山待援，僅一名擅長登山的義消挺進無雙山，並找到葉某，因天色已晚，二人紮營過夜，但到了隔天週六下午，卻不見葉某，義消無奈，昨日只好繼續尋找。

出勤至少4天 衣物淋濕但平安

參與搜救的消防員的妻子楊女表示，丈夫從上週三就上山，週五搜救隊就被雨淋濕，陸續有人出現抽筋、高山症，但消防局卻未能申請到空勤，昨又拖過一天，隊員不知能否撐過去。

空勤可望出動 吊掛7人下山

消防局回應，昨日下午連絡位在櫧山的七人，雖然衣物淋濕，但人都平安，糧食也充足，有關人員高山症、抽筋，皆已下山或解除症狀，並在週五尋獲葉某後，就持續申請空勤至昨天，惟受天氣因素無法出勤，若派人上山也要四天、緩不濟急，考量人員尚無危急情況，今日天氣也可望趨穩，空勤應就可入山協助脫困。