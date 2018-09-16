〈南部〉屏東山區雨量冠全台 外海掀7米巨浪

2018-09-16

〔記者蔡宗憲、葉永騫／屏東報導〕山竹颱風昨雖未登陸台灣，強大威力從屏東南方海域經過，掀起恆春半島超過七米巨浪，外圍環流也帶來山區雨勢，屏東縣泰武鄉北大武山步道從凌晨至昨晚十一點二十分累計雨量超過八百毫米，居全國之冠，省道台二十六線多處泥流阻路狀況，恆春氣象站提醒，今天屏南海域風浪仍大，民眾盡量避免到海邊觀浪或戲水。

恆春半島 今午後風雨趨緩

恆春氣象站指出，山竹颱風螺旋雲雨帶昨天從東南向轉往今天的西南向，雖然不會引進西南氣流雨勢，但颱風本身的環流巨大，恆春半島今中午後風雨才趨緩，民眾須提高警覺，明天可望恢復正常天氣型態。

山竹颱風掠過屏東鵝鑾鼻南方海域，昨早恆春半島掀起四米巨浪，海巡、消防、警察到處巡邏不敢大意，一輛前往香蕉灣漁港巡邏的海巡車輛，險些被大浪沖倒，過程全被民眾拍攝下來，平安脫困後，也被民眾戲稱是海巡「破浪號」；海巡指出，該車前往香蕉灣地區巡邏海域狀況，沒想到瞬間強大的風浪吞沒港口，駕駛冷靜利用海浪退去空檔開往高處脫困。

牡丹水庫 提早調節性放水

山竹颱風外圍環流不同於八二三水災涵蓋山區平地的下雨型態，多集中在山區，牡丹水庫因此提早進行調節性放水，颱風為恆春半島帶來九至十一級強陣風，鵝鑾鼻外海風浪也記錄到最高七．二米巨浪。

東琉線今停駛 商店放颱風假

受到山竹颱風外圍環流影響，小琉球海域出現六公尺的巨浪，造成東琉線交通船上下晃動劇烈，聯營處從昨天中午停駛，泰富號最後一班船是昨天下午二點從東港往小琉球，小琉球返回東港則在昨天下午二點半行駛後即停航；今天因為風浪大，所有船隻整天都停駛，遊客紛紛取消小琉球的訂房，觀光生意全部停擺，島上的商店放起了颱風假。

昨日晚間因風大造成變壓器跳脫，佳冬、恆春、內埔及枋寮部分地區一度逾萬戶停電，台電漏夜搶修，已陸續恢復供電。